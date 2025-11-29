HBO Max lança duas novas produções sobre Chespirito

A HBO Max anunciou a ampliação de seu catálogo na América Latina com duas novas produções inspiradas no universo de Roberto Gómez Bolaños, famoso por suas comédias na televisão mexicana. A primeira produção é uma série inédita focada em Seu Madruga, um dos personagens mais icônicos do seriado “Chaves”, que foi exibido de 1973 a 1979. A segunda novidade é uma animação do Chapolin Colorado, chamada internacionalmente de “The Colorado”, que está prevista para estrear no início de 2026.

Mariano César, vice-presidente de conteúdo da HBO Max na América Latina, revelou detalhes sobre ambos os projetos. Ele explicou que a série sobre Seu Madruga será uma comédia de câmera única, voltada especialmente para jovens adultos. Ao escolher este personagem, a HBO Max pretende resgatar seu humor único e suas características marcantes, buscando tornar a trama relevante para novas gerações que talvez não conheçam os episódios originais.

Atualmente, a produção da série está nas fases iniciais, com a plataforma negociando com potenciais roteiristas. A ideia é preservar o espírito irreverente de Seu Madruga, que se destaca pelo seu humor ranzinza e seu jeito carismático, ao mesmo tempo em que atualiza a linguagem e as situações para atrair jovens públicos.

A animação “The Colorado” também visa trazer o herói atrapalhado de volta, mas em um formato mais moderno. A série promete manter o humor característico do personagem, adaptando o visual e o ritmo para atender às expectativas dos espectadores atuais. César garantiu que a nova animação será divertida e envolverá técnicas modernas para se destacar em um mercado dominado por produções de animação dos Estados Unidos.

Ambas as produções têm como objetivo alcançar diversas faixas etárias, integrando referências da obra original e uma nova estética que possa competir com as ofertas atuais. A HBO Max já é conhecida por seu conteúdo nostálgico e de grande apelo popular, especialmente no Brasil e em outros países de língua hispânica.

Apesar dos desafios relacionados a direitos autorais ao longo da última década, o acervo de Roberto Gómez Bolaños se mantém entre os mais queridos da televisão. A decisão de desenvolver novas produções baseadas em personagens clássicos busca não apenas revitalizar essas histórias, mas também expandir o alcance e a longevidade de suas propriedades.

Ainda há um longo caminho pela frente, incluindo a escolha das equipes criativas, a definição de diretores e a elaboração de roteiros. Contudo, a HBO Max está empenhada em transformar esses personagens emblemáticos em novas narrativas que se encaixem nas demandas do mercado atual. Com “The Colorado” se aproximando de seu lançamento, a estratégia de revitalização do catálogo de Chespirito mostra-se promissora, destacando o interesse por clássicos e a busca por inovação na televisão contemporânea.