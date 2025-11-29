Alerta de segurança: golpe do falso funcionário do INSS rouba dados e senhas de aposentados

Criminosos usam ligações e mensagens para obter informações bancárias. Aprenda a reconhecer a fraude e se proteger.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e seus beneficiários continuam sendo um alvo frequente de criminosos. Uma nova modalidade de golpe tem se espalhado, usando a confiança e a desinformação dos aposentados e pensionistas.

O golpe usa a tática do falso funcionário. O criminoso liga ou envia mensagem de texto, dizendo ser um servidor do INSS ou do banco, alegando que o benefício está com problemas.

Os pretextos são sempre urgentes: “revisão de benefício”, “prova de vida não realizada” ou “erro no depósito do 13º salário”. Para resolver o problema, eles pedem dados pessoais, senhas bancárias ou o código de segurança do cartão.

Nunca, em hipótese alguma, forneça esses dados. Essa atitude pode resultar no roubo do seu dinheiro, na contratação de empréstimos consignados fraudulentos ou na alteração dos dados bancários do seu benefício.

Como o INSS realmente se comunica

O INSS tem regras muito claras sobre a forma de contato com os beneficiários. Se você receber uma ligação, fique atento a estas informações:

Não pede dinheiro: O INSS e seus parceiros (como o Ministério Público) nunca pedem dinheiro ou taxas para liberar qualquer tipo de benefício ou revisão.

Não pede senhas: O servidor do INSS nunca pedirá sua senha de banco, a senha do aplicativo Meu INSS ou o código de segurança do seu cartão de crédito/débito.

Não pede foto do documento: Não envie fotos da sua Carteira de Identidade ou CPF para números de WhatsApp desconhecidos.

Toda comunicação oficial sobre a situação do seu benefício é feita pelo aplicativo Meu INSS ou por meio de cartas oficiais enviadas pelos Correios.

O que fazer em caso de suspeita

Se você receber uma ligação ou mensagem suspeita, siga estas dicas:

Desligue ou ignore: Simplesmente desligue a chamada ou ignore a mensagem. Não interaja com o golpista. Use os canais oficiais: Use o Meu INSS ou ligue para a Central 135 para checar a situação real do seu benefício. Avisar a família: É importante que os filhos e netos saibam do golpe para ajudar a proteger o aposentado.

Se você foi vítima e forneceu seus dados, ligue imediatamente para o seu banco para bloquear o cartão e a conta. Depois, registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. A rapidez é essencial para tentar reverter a fraude.