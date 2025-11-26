Salário mínimo de R$ 1.631 em 2026? Entenda o cálculo do ganho real e a nova política do governo

O salário mínimo de 2026 terá um novo cálculo que garante aumento acima da inflação. Analisamos a projeção de R$ 1.631, o que garante o ganho real e como a regra afeta benefícios sociais.

O Governo Federal está finalizando os cálculos para o novo Salário Mínimo de 2026. Embora o valor exato dependa da consolidação dos dados econômicos de 2025, a projeção inicial aponta para um piso nacional próximo a R$ 1.631,00. O mais importante, contudo, é a aplicação da nova política de valorização, que garante ao trabalhador um ganho real.

A nova regra revoga a política anterior (que reajustava apenas pela inflação) e traz de volta a fórmula que impulsiona o consumo e o poder de compra.

A nova fórmula do reajuste

O cálculo do salário mínimo de 2026 será baseado em dois pilares, garantindo que o reajuste seja superior à inflação:

Reposição da inflação: Utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano anterior (2025) para garantir que o poder de compra não seja perdido. Ganho real: Adição do percentual de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores (2024). Se o PIB cresceu, esse crescimento é somado ao reajuste.

O valor final de R$ 1.631,00 é uma projeção inicial que se concretizará se a inflação e o crescimento do PIB se mantiverem dentro das expectativas atuais.

O impacto direto nos benefícios

O reajuste do salário mínimo é a notícia mais importante para os beneficiários sociais, pois ele é o indexador para milhões de pagamentos:

INSS: Todos os aposentados e pensionistas que recebem o piso (um salário mínimo) terão o benefício reajustado automaticamente para o novo valor.

Todos os aposentados e pensionistas que recebem o piso (um salário mínimo) terão o benefício reajustado automaticamente para o novo valor. BPC/LOAS: O Benefício de Prestação Continuada é sempre equivalente a um salário mínimo e terá o mesmo reajuste.

O Benefício de Prestação Continuada é sempre equivalente a um salário mínimo e terá o mesmo reajuste. Abono salarial (PIS/Pasep): O valor do Abono Salarial também é diretamente proporcional ao Salário Mínimo.

A nova política busca estimular a economia, injetando mais dinheiro na base da pirâmide. O valor final do Salário Mínimo de 2026 será oficializado no final de dezembro, por meio de Medida Provisória ou Decreto Presidencial.