Inovação é destaque no congresso de educação estadual

O Congresso Estadual de Educação, promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná (CIEDEPAR), ocorreu nos dias 25 e 26 de outubro e trouxe inovações que prometem transformar o ambiente escolar. O evento reuniu professores, secretários municipais e prefeitos de várias regiões do estado para discutir avanços na educação pública.

No segundo dia do congresso, a inovação em sala de aula foi o tema central. Especialistas apresentaram como novas tecnologias estão influenciando o aprendizado e ampliando as possibilidades pedagógicas. Entre as inovações exibidas estavam robôs em formato de cachorro e dinossauro, que eram controlados remotamente, além de diversas demonstrações de recursos tecnológicos que podem ser aplicados no dia a dia escolar.

O secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, destacou a importância de modernizar as práticas educacionais. Ele ressaltou que, para atrair as novas gerações, é essencial que os métodos de ensino evoluam. Canziani também anunciou um investimento de R$ 55 milhões que será disponibilizado ainda este ano para que os municípios possam implementar políticas de inovação. Esses recursos poderão ser utilizados na compra de equipamentos como computadores e telas interativas, conforme as necessidades de cada localidade.

A gestão educacional também foi um ponto destacado durante o congresso. O secretário municipal de Educação de Curitiba, Jean Pierre Neto, falou sobre o uso de plataformas digitais e inteligência artificial. Essas ferramentas ajudam na análise de dados, permitindo que gestores identifiquem rapidamente os resultados das ações tomadas e façam ajustes quando necessário.

Durante as discussões, a diretora-geral da Secretaria Estadual da Justiça, Fabiana Campos Romanelli, enfatizou que a educação inovadora deve começar pelo entendimento individual de cada aluno. Para ela, a tecnologia é importante, mas deve ser aliada ao reconhecimento das diferentes maneiras de aprender de cada criança. Romanelli apontou que cada estudante tem seu próprio universo de aprendizagem e que é fundamental adaptar o ensino a essas particularidades.

O congresso se propôs a ser um espaço de troca de experiências e busca de soluções para os desafios enfrentados por municípios paranaenses no campo da educação. Com o tema “Onde o Conhecimento Encontra Propósito”, o evento se apresentou como uma oportunidade para debater e implementar melhorias no sistema educacional da região.