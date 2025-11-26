Alerta: golpe da portabilidade de PIX vaza dados pessoais em aplicativos falsos

Um novo e sofisticado golpe está roubando dados de correntistas sob o pretexto de “Portabilidade de Chave PIX”. Entenda como a fraude funciona e as medidas de segurança urgentes que você deve tomar.

O Banco Central e as instituições financeiras estão emitindo um alerta urgente sobre um novo e sofisticado golpe: o da “Portabilidade de Chave PIX”. Essa fraude utiliza o medo do consumidor de perder o acesso aos seus pagamentos e envolve a criação de aplicativos e sites falsos idênticos aos dos bancos oficiais.

O golpe visa roubar não apenas as credenciais de acesso, mas também dados pessoais, que podem ser usados em fraudes maiores.

O mecanismo do golpe

Contato falso: O consumidor recebe uma mensagem (SMS, WhatsApp ou e-mail) de um suposto funcionário do banco, alertando sobre uma “falha no cadastro” que pode resultar na perda da chave PIX. Isca: O golpista pede para o cliente acessar um link ou baixar um “aplicativo de segurança” para fazer a “Portabilidade” ou “Atualização” da chave. Roubo de dados: O link ou aplicativo falso solicita o CPF, senha e, principalmente, o código de segurança do token ou a senha de seis dígitos. Ao inserir esses dados, o cliente entrega as chaves de acesso à sua conta.

Como se proteger imediatamente

Não clique: Jamais clique em links recebidos por SMS ou WhatsApp que pedem para você baixar aplicativos de banco. Verifique o remetente: Seu banco nunca pedirá sua senha completa ou códigos de segurança por telefone ou mensagem. Se houver dúvida, ligue você mesmo para o número oficial da sua agência ou entre no aplicativo baixado pela loja oficial (Play Store ou App Store). Autenticação em duas etapas (2FA): Ative a autenticação de dois fatores em todos os seus aplicativos financeiros.

Se você foi vítima, o procedimento imediato é: troque todas as senhas, notifique seu banco e registre um Boletim de Ocorrência. A agilidade é crucial para tentar reverter qualquer transação ilícita.