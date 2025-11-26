Mudanças no código civil: como o novo projeto de lei afeta herança, divórcio e contratos de namoro

O Senado analisa um projeto de lei que propõe a maior reforma do Código Civil em 20 anos. Veja as principais alterações que afetam diretamente o direito de família, heranças e a validade de contratos digitais.

O Código Civil Brasileiro, legislação que rege as relações entre pessoas físicas e jurídicas, está prestes a passar pela maior reforma em duas décadas. Um projeto de lei em análise no Congresso propõe a atualização de centenas de artigos para adequar o direito civil à realidade do século XXI, que é dominada por relações digitais, novas configurações familiares e avanços biológicos.

As mudanças, se aprovadas, terão impacto direto na vida pessoal e patrimonial de milhões de brasileiros.

Principais alterações no direito de família e sucessões

Contrato de namoro: O projeto busca dar maior segurança jurídica ao Contrato de Namoro. Esse documento, utilizado por casais que desejam deixar claro que a relação não constitui união estável, terá regras mais claras para evitar que, em caso de término, um dos parceiros pleiteie direitos patrimoniais. Guarda de filhos e divórcio: A proposta visa simplificar e acelerar o processo de divórcio consensual e definir novos critérios para a guarda de filhos, priorizando sempre o bem-estar da criança. Regras de herança: O projeto propõe flexibilizar algumas regras de sucessão, tornando mais clara a divisão de bens e o papel do testamento, especialmente em famílias com patrimônio mais complexo.

O direito civil na era digital

Um dos pontos mais modernos da reforma é a incorporação de aspectos da vida digital no Código:

Serão estabelecidas regras claras sobre a validade e a força probatória de contratos assinados eletronicamente e blockchain. Patrimônio digital: A proposta deve endereçar a questão da herança digital, ou seja, o que acontece com redes sociais, contas de e-mail e ativos digitais (criptomoedas) após a morte do titular.

A reforma é um passo fundamental para modernizar o arcabouço legal do país. Advogados e especialistas alertam que é crucial acompanhar o texto final para entender como as novas regras podem impactar o planejamento familiar e sucessório.