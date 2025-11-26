RobotBox conquista título no 5º Summit de Robótica

A equipe da RobotBox, uma startup focada em educação tecnológica e robótica, se destacou neste último fim de semana, no dia 22 de novembro, ao conquistar o prêmio de robô seguidor de linha mais rápido na categoria Júnior. A competição ocorreu durante o 5º Summit Nacional de Robótica, realizado em Balneário Piçarras, Santa Catarina. Essa vitória marca um avanço significativo para a empresa, que tem se dedicado a expandir sua presença em competições e projetos educativos voltados para jovens.

Na categoria Júnior, que inclui participantes do Ensino Médio, o robô desenvolvido pelos alunos da RobotBox completou a prova em 26,112 segundos. Esse tempo foi mais de 2 segundos inferior ao do segundo colocado, destacando a performance da equipe em um contexto onde a precisão é fundamental.

Além de sua habilidade técnica, essa conquista reflete o sucesso dos métodos de ensino da RobotBox. A empresa foca no desenvolvimento de soluções criativas e práticas, alinhadas aos princípios de engenharia e design.

A RobotBox também competiu na categoria Pró, que não possui limite de idade e é conhecida por seu alto nível de competitividade. Com 26 equipes participantes, a RobotBox conseguiu o 7º lugar, consolidando-se entre as melhores equipes de robótica do país.

Na competição de Sumô de Robôs, que exige robustez e estratégia, a equipe ficou em 9º lugar entre 28 competidores. Essas batalhas mostram a versatilidade da RobotBox, que se adapta a diferentes desafios e ambientes de competição.

A RobotBox é uma iniciativa educacional que visa desenvolver o pensamento crítico e criativo em crianças e jovens por meio da robótica prática, utilizando kits de montagem e atividades práticas. Com um método próprio, a empresa já alcançou diversas escolas em todo o país, oferecendo uma abordagem acessível e lúdica da tecnologia.

Além de fornecer materiais didáticos, a RobotBox conta com uma equipe de competições que funciona como um laboratório de aprendizado, permitindo que alunos e instrutores coloquem em prática conceitos de engenharia, eletrônica e design em competições nacionais e eventos de inovação.