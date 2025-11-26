Felipe Simas volta a interpretar Daniel Cravinhos na segunda temporada

Tremembé: Segunda Temporada Confirma Retorno de Felipe Simas e Novidades no Elenco

A segunda temporada de "Tremembé", série do Prime Video, já tem novidades confirmadas. O ator Felipe Simas voltará a interpretar Daniel Cravinhos, uma das figuras centrais no caso do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen. A nova fase das gravações está prevista para começar no primeiro semestre de 2026, com possibilidade de início em abril. A data exata ainda será anunciada no começo do ano, dependendo do cronograma da produção.

Além de Felipe Simas, a atriz Marina Ruy Barbosa também retorna como Suzane. Nesta nova temporada, a personagem enfrentará o desafio de ser aceita pela sociedade após deixar o sistema prisional, lidando com as consequências de seus atos e o julgamento público.

Outra personagem importante, Elize Matsunaga, que será vivida por Carol Garcia, terá sua história em um novo rumo. Após sair da penitenciária, Elize tentará reconstruir sua vida em regime aberto, enfrentando o desafio de se adaptar a uma nova rotina e a uma nova profissão, enquanto lida com o estigma que ainda carrega.

A segunda temporada também apresentará dois novos personagens: o ex-empresário Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, ambos condenados por crimes sexuais na vida real. A inclusão deles busca expandir o contexto da série, que já aborda casos que geraram grande repercussão nacional e levantaram discussões sobre violência de gênero e impunidade.

Na temporada anterior, o elenco se destacou ao recriar casos que chocaram o Brasil. Bianca Comparato e Lucas Oradovschi interpretaram Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, envolvidos na trágica morte de Isabella, enquanto Kelner Macêdo foi Cristian Cravinhos, irmão de Daniel, amplificando a narrativa em torno do crime que vitimou os pais de Suzane.

A série também trouxe personagens como Sandrão, interpretada por Letícia Rodrigues, e Roger Abdelmassih, vivido por Anselmo Vasconcelos. Sandrão é uma detenta que se relaciona com Elize e Suzane, enquanto Abdelmassih, conhecido por abusar de 37 pacientes, se tornou um símbolo dos abusos na área da medicina.

Desde sua estreia em 31 de outubro, "Tremembé" tem se destacado como uma das produções mais assistidas do Prime Video no Brasil. A série apresenta o cotidiano do "presídio dos famosos", mostrando a convivência de Suzane, Elize e outros detentos enquanto cumprem pena no interior de São Paulo.

Os cinco episódios da primeira temporada foram lançados de uma só vez, permitindo que os fãs assistissem à série em maratona, o que gerou grande buzz nas redes sociais. A produção combina drama e elementos de true crime, focando nas relações entre os detentos e nas complexidades da vida dentro da prisão.

"Tremembé" é uma criação da Paranoid em parceria com a Amazon MGM Studios, com direção de Vera Egito. A narrativa é baseada em livros-reportagem e autos de processos, trazendo um olhar mais profundo e documentado sobre as histórias sob a perspectiva ficcional.