Previsão do tempo em Umuarama para quinta-feira (27/11)

Nesta quinta-feira, 27 de novembro, a cidade de Umuarama apresenta um dia ensolarado e com temperaturas amenas, criando um ambiente propício para atividades ao ar livre e deslocamentos tranquilos.

### Previsão do Tempo em Umuarama

As temperaturas em Umuarama devem variar ao longo do dia, com a máxima chegando a 30,2°C e a mínima em torno de 18,8°C. Essa faixa de temperatura promete uma sensação térmica confortável, ideal para aqueles que desejam aproveitar o sol. A umidade relativa do ar deve se manter em média de 59%, o que significa que o clima será agradável, sem os desconfortos típicos de ambientes muito secos ou úmidos.

### Condições de Clima e Visibilidade

A visibilidade está estimada em 10 km, o que garante segurança para quem precisa dirigir ou realizar atividades externas. O vento deve soprar a uma velocidade máxima de 25,9 km/h, o que não provocará alterações significativas nas condições climáticas do dia. O céu permanecerá limpo e ensolarado, permitindo a entrada de raios solares. O índice UV está em 3,5, o que requer cuidados moderados em relação à exposição ao sol.

### Aspectos Astronômicos

O sol nasce às 05h38 e se põe às 19h05, proporcionando um longo intervalo de luz natural para que as pessoas possam aproveitar o dia. A fase lunar será crescente, com a lua aparecendo às 11h43 e se pondo às 00h14. Embora a fase da lua não afete diretamente o clima, pode ser um atrativo para aqueles que gostam de observar o céu à noite. O tempo em Umuarama segue estável, sem previsão de chuvas, tempestades ou raios.

### Expectativas para o Dia Seguinte

Para a sexta-feira, 28 de novembro, a previsão continua favorecendo a presença do sol, com temperaturas variando entre 19,4°C e 31°C. A umidade do ar e a visibilidade também devem se manter em níveis confortáveis, com 59% de umidade e boa visibilidade de 10 km. O vento deverá estar calmo, não superando 50 km/h, o que permitirá que as atividades ao ar livre continuem sem interrupções.

Assim, a estabilidade do clima em Umuarama reforça um cenário ideal para o aproveitamento das atividades cotidianas e lazer durante essa semana ensolarada.