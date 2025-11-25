Moradores de Campo Grande enfrentam dificuldades cotidianas

Moradores da região das Moreninhas, em Campo Grande, enfrentaram um problema com a água nas torneiras nesta terça-feira (25). Após uma manutenção emergencial em um poço que abastece a área, muitos notaram que a água estava turva e com uma coloração diferente. O ocorrido começou pela manhã e gerou agitação na população, especialmente porque houve uma falta de abastecimento sem aviso prévio por parte da concessionária responsável.

A Águas Guariroba confirmou que realizou uma manutenção necessário no sistema de captação tubular da região. Durante esse processo, a empresa fechou o sistema ligado ao poço para garantir a qualidade da água, mas isso acabou causando a alteração na coloração. A concessionária garantiu que a água distribuída atende a rigorosos padrões de controle de qualidade e pediu compreensão aos moradores.

Um residente, que preferiu não se identificar, expressou seu temor com a mudança na água. Ele afirmou que a coloração estava estranha e mencionou preocupações sobre o uso excessivo de cloro. Inclusive, ele notou a alteração por volta das 19h30 e disse que sua família estava insegura em usar a água sem uma orientação clara da empresa.

A professora Maria das Graças, de 44 anos, comentou que muitos moradores voltaram do trabalho à noite apenas para descobrir que as torneiras estavam secas. Segundo ela, não houve qualquer informação prévia da Águas Guariroba sobre a situação, e tanto as Moreninhas quanto o condomínio Villas de Paloma foram afetados. Ela relatou que muitos moradores ficaram sem água potável para cozinhar ou beber.

Em um grupo de mensagens do condomínio, uma moradora alertou os vizinhos sobre os riscos de consumir a água, recomendando que ninguém a usasse para beber ou cozinhar até que a situação fosse esclarecida. Apesar de não haver confirmação oficial sobre a extensão do problema, a mensagem indicava que ele afetava toda a região.

A Águas Guariroba, em resposta aos questionamentos, reiterou que a manutenção no sistema de captação poderia causar mudanças na coloração da água, mas assegurou que o abastecimento não seria totalmente interrompido. A empresa enfatizou a importância de seguir os controles de qualidade e disponibilizou canais de comunicação para que a população possa registrar dúvidas ou ocorrências.

Os moradores da Moreninhas permanecem atentos à situação, buscando garantias sobre a potabilidade da água e esperando por informações mais detalhadas da concessionária.