Caminhão sai da pista e para na área de escape; confira vídeo

Na madrugada desta terça-feira (25), um caminhão carregado com 39 toneladas de soja teve um incidente na BR-277, em Morretes, no Paraná. O motorista do veículo, que seguia em direção ao Litoral, perdeu o controle do caminhão. No entanto, ele conseguiu evitar um acidente grave utilizando uma área de escape na rodovia, localizada no quilômetro 36,800.

A área de escape é um dispositivo de segurança viária importante, projetado para ajudar veículos que estão com problemas a parar de forma segura. A ocorrência foi atendida por equipes da EPR Litoral Pioneiro, que se encarregaram do atendimento e dos procedimentos necessários. Felizmente, o condutor não sofreu ferimentos.

Desde que foi revitalizada em março de 2024, a área de escape da BR-277 já foi acessada 31 vezes, salvando 105 vidas. Essa estrutura tem se mostrado eficaz na redução de acidentes e na diminuição da gravidade dos incidentes na rodovia, contribuindo para uma viagem mais segura para todos os usuários.