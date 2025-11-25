Notícias

Caminhão sai da pista e para na área de escape; confira vídeo

Autor Diogo Sobral
Motorista perde o controle de caminhão e para na área de escape de rodovia; veja vídeo
Motorista perde o controle de caminhão e para na área de escape de rodovia; veja vídeo

Na madrugada desta terça-feira (25), um caminhão carregado com 39 toneladas de soja teve um incidente na BR-277, em Morretes, no Paraná. O motorista do veículo, que seguia em direção ao Litoral, perdeu o controle do caminhão. No entanto, ele conseguiu evitar um acidente grave utilizando uma área de escape na rodovia, localizada no quilômetro 36,800.

A área de escape é um dispositivo de segurança viária importante, projetado para ajudar veículos que estão com problemas a parar de forma segura. A ocorrência foi atendida por equipes da EPR Litoral Pioneiro, que se encarregaram do atendimento e dos procedimentos necessários. Felizmente, o condutor não sofreu ferimentos.

Desde que foi revitalizada em março de 2024, a área de escape da BR-277 já foi acessada 31 vezes, salvando 105 vidas. Essa estrutura tem se mostrado eficaz na redução de acidentes e na diminuição da gravidade dos incidentes na rodovia, contribuindo para uma viagem mais segura para todos os usuários.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor