Arminda se torna realidade em ‘Três Graças’ após promessas

Após um mês da estreia da novela Três Graças, a trama receberá uma mudança significativa para aumentar o ritmo da história e atender às expectativas dos espectadores. A equipe produtora decidiu adiantar uma importante fase da vilania da personagem Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Essa mudança visa transformar Arminda de uma antagonista calculista em uma vilã de fato, com um ato extremo que promete surpreender o público.

A cena em que Arminda comete sua primeira grande maldade estava inicialmente programada para ser exibida no capítulo 50. Entretanto, a equipe decidiu antecipar para o capítulo 40, que vai ao ar no dia 4 de dezembro. Essa decisão foi tomada após uma revisão dos roteiros dos escritores Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, em colaboração com a direção, que reestruturou a narrativa da personagem para gerar mais conflitos e impacto em menos tempo.

A mudança na trama tem como ponto central a descoberta feita pela personagem Zenilda, vivida por Andréa Horta. Zenilda presencia Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, vivo, desafiando tudo o que acreditava sobre o destino dele. Abalada com essa revelação, Zenilda se encontra em uma situação vulnerável diante de Arminda, que, tomada pelo desespero, empurra a rival na frente de um ônibus. Embora o motorista consiga parar a tempo e evitar uma tragédia, Zenilda volta-se contra Arminda, acusando-a de intento criminoso.

Esse momento marca a transformação definitiva de Arminda em uma vilã que está disposta a fazer o que for preciso para proteger seus segredos. A antecipação dessa sequência surge como resposta a uma necessidade identificada pela produção. Embora a personagem da Grazi Massafera atraia a atenção do público, havia uma percepção de que faltavam ações mais impactantes que justificassem seu papel de vilã central. Com essa mudança, a produção espera trazer uma reviravolta mais cedo, alinhando-se com as expectativas do público.

Em termos de audiência, a novela apresenta um desempenho considerado morno, com uma média de 22 pontos no Ibope nas primeiras quatro semanas em São Paulo. Esse resultado é semelhante ao alcançado por Vale Tudo nesse mesmo período. Embora a trama não tenha conseguido um aumento significativo na audiência, a equipe acredita que a antecipação dos eventos de impacto ayudará a melhorar a repercussão entre os telespectadores.

Essa alteração na exibição da vilania de Arminda é parte de uma revisão mais ampla do conteúdo já produzido. Os autores reavaliaram a estrutura dramática da vilã e de seus antagonistas, reorganizando conflitos e reviravoltas ao longo da história. O objetivo é que o público perceba de maneira mais clara a crescente tensão entre Zenilda, Rogério e Arminda, com eventos mais frequentes e consequências imediatas para as ações de cada personagem.

A novela Três Graças está prevista para durar até meados de maio de 2026, com cerca de 179 capítulos, mantendo o padrão de duração das produções do horário nobre da emissora.