A história da família Sampaio Garcia em ‘Coração Acelerado’

Às margens do rio Caturama, na cidade fictícia de Bom Retorno, no sertão de Goiás, acontece uma trama intensa envolvendo a música e os dilemas da família Sampaio Garcia. Eliomar Sampaio, interpretado por Stepan Nercessian, é um homem simples que enfrenta a difícil tarefa de criar suas filhas, Zilá e Janete, após a morte de sua esposa, Maria Cecília, em um acidente de carro. Maria tinha acabado de partir para seguir a carreira de cantora, e essa tragédia leva Eliomar a banir a música de sua casa. Ele promete que ninguém mais na família irá cantar.

Esse luto e a proibição moldam as vidas das irmãs. Zilá, a mais velha, torna-se uma filha obediente e se dedica completamente ao pai. Em contrapartida, Janete herdou o talento musical da mãe e deseja seguir sua carreira, mesmo com a vigilância de Eliomar. Para se sentir um pouco mais livre, Janete consegue se apresentar em eventos locais, o que desagrada Eliomar. Zilá também não se sente à vontade com as performances da irmã, especialmente quando fica sabendo que Janete está se relacionando com Alaorzinho, herdeiro de uma influente família da região.

Os desentendimentos entre Janete e Alaorzinho são constantes, causado pela diferença entre a educação conservadora dele e o espírito livre dela. Zilá, que teve um breve romance com Alaorzinho no passado, também sente ciúmes da irmã. Quando o jovem decide fazer uma grande festa em Bom Retorno, Janete vê ali a oportunidade de se afirmar como cantora. Ignorando as regras do pai e do noivo, ela se apresenta, mas a situação desanda quando Alaorzinho, irritado, interrompe a performance. O rompimento do noivado acontece em meio a um escândalo público.

As consequências são pesadas para Janete. Ela se torna alvo de fofocas e críticas na comunidade, e para piorar, Eliomar, em vez de defendê-la, se une às reprovações. Sentindo-se traída, Janete decide deixar Bom Retorno e sua família para trás. Em sua jornada, conhece Jean Carlos, um forasteiro com um passado complicado. Aliás, Janete não sabe que ele foi atraído para a cidade por causa de Zilá. Dessa relação, nasce Agrado, que cresce sem conhecer suas origens.

Enquanto Janete enfrenta as dificuldades da vida longe de casa, Zilá assume o lugar ao lado de Alaorzinho. Ela se casa e constrói uma vida de luxo, tornando-se uma figura central nos negócios da família. O abismo entre as irmãs se amplia. Anos depois, a situação muda quando Eliomar adoece, e Janete é forçada a voltar à cidade que havia abandonado. O retorno a Bom Retorno traz à tona o passado, com Eliomar debilitado, Zilá vivendo um conto de fadas, e a sombra do ex-noivo pairando sobre a comunidade.

Ao voltar, Janete precisa confrontar seu passado, sua relação conturbada com o pai e a rivalidade eterna com Zilá. A música, uma paixão que ela sempre carregou, também volta a se fazer presente em sua vida, desafiando a proibição do pai e lembrando-a do sonho de sua mãe. A trama traz à tona paixões, rivalidades e o poder transformador da música, em um enredo que promete emocionar e entreter o público.

A novela, intitulada “Coração Acelerado”, é uma comédia romântica musical que se passará nas noites de segunda a sábado, com estreia marcada para 12 de janeiro de 2026. Criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a produção conta com uma trilha sonora original que complementa a narrativa, destacando o sertanejo como elemento central da história, discutindo temas como identidade, família e reconciliação.