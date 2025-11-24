Personagem de Sérgio Malheiros em ‘Êta Mundo Melhor’ é revelado

Sérgio Malheiros retorna às novelas da Globo após uma pausa de seis anos. Ele fará uma participação especial em “Êta Mundo Melhor!”, novela das 18h, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. A última vez que Malheiros apareceu em uma produção da emissora foi em 2019, na novela “Verão 90”.

Na trama, o ator interpretará Lourival, um empresário que promete mudar a vida da cantora Dita, personagem vivida por Jeniffer Nascimento. A entrada de Lourival na história está programada para meados de dezembro e será um ponto de virada na trajetória da protagonista. Ele descobrirá Dita cantando no bonde e, encantado, entregará a ela seu cartão de visitas. Mais tarde, eles se reencontrarão na pensão de Margarida, interpretada por Nivea Maria, onde Lourival fará uma promessa ambiciosa: transformar Dita na maior cantora do Brasil.

Entretanto, a relação entre Lourival e Dita enfrentará desafios. Ernesto, interpretado por Eriberto Leão, tentará impedir que Dita grave seu primeiro disco. Ao perceber a situação, Dita planejará confrontar Ernesto, mas Lourival a desencorajará a agir impulsivamente e oferecerá sua ajuda.

Outro evento importante na novela se aproxima: Candinho, vivido por Sergio Guizé, revelará a Samir, personagem de Davi Malizia, que é seu pai. Essa revelação está marcada para o capítulo 140, que irá ao ar no dia 10 de dezembro. A cena ocorrerá após um incêndio em que Candinho ficará gravemente ferido ao salvar Samir, levando-o a ser internado. Enquanto estiver inconsciente, Candinho terá visões de sua mãe, Anastácia, interpretada por Eliane Giardini, que revelará um segredo sobre o menino que foi criado por Zulma, personagem de Heloísa Périssé.

Após acordar, Candinho deixará o hospital sem avisar ninguém e irá em busca de Samir. Dita, ao chegar ao hospital e encontrar o quarto vazio, ficará preocupada. O médico a tranquilizará, informando que Candinho está fora de perigo.

A novela “Êta Mundo Melhor!” tem conquistado uma audiência surpreendente. Desde sua estreia em 30 de junho de 2025, a produção conseguiu uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, se tornando a novela com maior audiência do horário na década de 2020. Os números são melhores do que as novelas “Amor Perfeito” e “Garota do Momento”, que marcaram 19,5 e 18,1 pontos, respectivamente.

Esses resultados impulsionaram a Globo a estender a novela, que inicialmente deveria acabar em fevereiro, e agora terá 221 capítulos, com término programado para 13 de março de 2026. A continuação da história de Candinho, que já fez sucesso anteriormente em “Êta Mundo Bom!” em 2016, reafirma a popularidade do personagem.

A próxima novela da emissora, “A Nobreza do Amor”, de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., estreará em 16 de março de 2026. A nova trama, que será dirigida por Gustavo Fernandez, contará a história de uma princesa africana que foge para o Nordeste do Brasil nos anos 1920, com Duda Santos e Lázaro Ramos como protagonistas.