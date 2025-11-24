Personagem de Sérgio Malheiros em ‘Êta Mundo Melhor’ é revelado

Notícias

Sérgio Malheiros. Foto: Reprodução/Globo
Saiba detalhes sobre o personagem de Sérgio Malheiros em ‘Êta Mundo Melhor’

Sérgio Malheiros retorna às novelas da Globo após uma pausa de seis anos. Ele fará uma participação especial em “Êta Mundo Melhor!”, novela das 18h, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. A última vez que Malheiros apareceu em uma produção da emissora foi em 2019, na novela “Verão 90”.

Na trama, o ator interpretará Lourival, um empresário que promete mudar a vida da cantora Dita, personagem vivida por Jeniffer Nascimento. A entrada de Lourival na história está programada para meados de dezembro e será um ponto de virada na trajetória da protagonista. Ele descobrirá Dita cantando no bonde e, encantado, entregará a ela seu cartão de visitas. Mais tarde, eles se reencontrarão na pensão de Margarida, interpretada por Nivea Maria, onde Lourival fará uma promessa ambiciosa: transformar Dita na maior cantora do Brasil.

Entretanto, a relação entre Lourival e Dita enfrentará desafios. Ernesto, interpretado por Eriberto Leão, tentará impedir que Dita grave seu primeiro disco. Ao perceber a situação, Dita planejará confrontar Ernesto, mas Lourival a desencorajará a agir impulsivamente e oferecerá sua ajuda.

Outro evento importante na novela se aproxima: Candinho, vivido por Sergio Guizé, revelará a Samir, personagem de Davi Malizia, que é seu pai. Essa revelação está marcada para o capítulo 140, que irá ao ar no dia 10 de dezembro. A cena ocorrerá após um incêndio em que Candinho ficará gravemente ferido ao salvar Samir, levando-o a ser internado. Enquanto estiver inconsciente, Candinho terá visões de sua mãe, Anastácia, interpretada por Eliane Giardini, que revelará um segredo sobre o menino que foi criado por Zulma, personagem de Heloísa Périssé.

Após acordar, Candinho deixará o hospital sem avisar ninguém e irá em busca de Samir. Dita, ao chegar ao hospital e encontrar o quarto vazio, ficará preocupada. O médico a tranquilizará, informando que Candinho está fora de perigo.

A novela “Êta Mundo Melhor!” tem conquistado uma audiência surpreendente. Desde sua estreia em 30 de junho de 2025, a produção conseguiu uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, se tornando a novela com maior audiência do horário na década de 2020. Os números são melhores do que as novelas “Amor Perfeito” e “Garota do Momento”, que marcaram 19,5 e 18,1 pontos, respectivamente.

Esses resultados impulsionaram a Globo a estender a novela, que inicialmente deveria acabar em fevereiro, e agora terá 221 capítulos, com término programado para 13 de março de 2026. A continuação da história de Candinho, que já fez sucesso anteriormente em “Êta Mundo Bom!” em 2016, reafirma a popularidade do personagem.

A próxima novela da emissora, “A Nobreza do Amor”, de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., estreará em 16 de março de 2026. A nova trama, que será dirigida por Gustavo Fernandez, contará a história de uma princesa africana que foge para o Nordeste do Brasil nos anos 1920, com Duda Santos e Lázaro Ramos como protagonistas.

