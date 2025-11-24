Diretor da Império é atingido por tiros em frente ao Couto Pereira

Tiroteio em Curitiba deixa diretor de torcida ferido

Curitiba – Na noite de domingo (23), um tumulto envolvendo membros da torcida organizada Império Alviverde resultou em um tiroteio em frente ao Estádio Couto Pereira, onde acontecia a comemoração pelo título da Série B. O diretor da torcida foi baleado no incidente.

De acordo com informações, o diretor, em meio à confusão, teria sacado um revólver calibre .38 e disparado três vezes para cima na tentativa de acalmar a briga. Um policial militar que estava de folga e se encontrava em um bar próximo ao estádio ouviu os tiros e se dirigiu rapidamente até o local.

Ao chegar, ele observou a situação e viu o diretor da torcida saindo com a arma ainda na mão. A aspirante Ana Moura, do 33° Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), explicou que a briga começou dentro do estádio e se expandiu para a área externa. “Um indivíduo foi visualizado com uma arma. O policial que estava à paisana, ao perceber a situação, efetuou disparos”, contou.

O policial fez pelo menos dois disparos, que atingiram o diretor da torcida na região do abdômen. Após ser baleado, ele foi socorrido por uma ambulância privada que estava no local, sendo levado ao Hospital do Trabalhador. Apesar da gravidade dos ferimentos, o diretor estava consciente e em estado estável.

O policial apresentou sua arma aos colegas que chegaram para atender a ocorrência e, em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. Um teste do bafômetro foi realizado e não indicou a presença de álcool em seu organismo.

A situação gerou preocupação entre os torcedores e as autoridades presentes no evento. As investigações sobre os motivos da briga e os detalhes do tiroteio estão em andamento.