Cruzeiro derrota Corinthians e se aproxima do Palmeiras no Brasileirão

Cruzeiro vence o Corinthians por 3 a 0 no Mineirão e se aproxima dos líderes do Brasileirão

No último domingo (23), o Cruzeiro enfrentou o Corinthians no Estádio Mineirão e conquistou uma vitória convincente de 3 a 0, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, a equipe mineira manteve-se firme na disputa pelo título e diminuiu a diferença para os times que estão à frente na tabela.

A estrela do jogo foi o atacante Kaio Jorge, que marcou dois gols e ainda deu assistência para o terceiro, anotado por Keny Arroyo. Com esses gols, Kaio Jorge agora soma 21 gols na competição, liderando a artilharia do campeonato.

O jogo começou com um Cruzeiro bem ofensivo, que conseguiu abrir o placar aos 25 minutos. Kaio Jorge aproveitou uma sobra de bola na área, fazendo o primeiro gol. No início do segundo tempo, novamente ele se destacou ao marcar o segundo gol depois de um cruzamento desviado pela defesa do Corinthians.

O Cruzeiro não perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem. Aos 18 minutos da segunda etapa, Kaio Jorge fez uma bela assistência para Arroyo, que não hesitou e finalizou forte, garantindo o terceiro gol da partida. O time mineiro controlou bem a partida e dificultou as investidas do Corinthians em torno do gol de Cássio.

Por outro lado, o Corinthians teve uma atuação discreta e encontrou dificuldades para criar oportunidades. A situação da equipe se complicou ainda mais aos 37 minutos do segundo tempo, quando o jogador José Martínez foi expulso após dar uma cotovelada em Matheus Pereira, após revisão do VAR.

Apesar das tentativas de reverter a situação com chutes isolados de Yuri Alberto, o Corinthians não conseguiu furar a defesa organizada do Cruzeiro. A equipe paulista respondeu com um escanteio aos 21 minutos do primeiro tempo, mas foi o Cruzeiro que se mostrou mais eficiente em campo.

Com a vitória, o Cruzeiro atingiu 68 pontos e ocupa agora a terceira posição no campeonato, a apenas dois pontos do Palmeiras, que está em segundo com 70, e a seis do líder Flamengo, que possui 74 pontos. A sequência do torneio promete ser emocionante, com a disputa acirrada entre os principais clubes brasileiros.