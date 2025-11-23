Notícias

Venezuela finaliza 4ª Consulta Popular com 36 mil projetos

Autor Diogo Sobral
Moradores de San Agustín votam neste domingo (23) nas eleições da Consulta Popular
Moradores de San Agustín votam neste domingo (23) nas eleições da Consulta Popular

Neste domingo (23), a Venezuela concluiu a quarta Consulta Popular de 2025, com mais de 9 mil mesas de votação abertas em todo o país desde às 8h da manhã. Essa iniciativa, que começou em 2024, busca promover a participação direta da população na escolha de projetos de infraestrutura que podem beneficiar suas comunidades.

Os moradores dos circuitos comunais têm a oportunidade de votar em um projeto que desejam ver implementado em seu bairro. Cada ponto de votação apresenta uma lista com sete opções, selecionadas em assembleias locais. O projeto mais votado ganha um orçamento de US$ 10 mil do governo federal, enquanto o segundo colocado recebe a mesma quantia, mas do orçamento municipal.

Neste pleito, mais de 5 mil circuitos comunais participaram, com cerca de 36 mil projetos propostos. O Ministério das Comunas informou que houve a presença de 79 observadores internacionais para acompanhar o evento. As propostas apresentadas abrangem diversas áreas, como abastecimento de água, eletricidade, saúde e educação, além de melhorias em espaços esportivos e recreativos.

Para incentivar a participação, o presidente Nicolás Maduro convocou, por volta das 6h, todos os cidadãos a votarem e escolherem os projetos que consideram importantes para suas comunidades.

Em San Agustín, um bairro central de Caracas, foi possível observar a movimentação nas urnas. Em três dos quatro locais de votação visitados, havia filas, mas o tempo de espera não passava de 15 minutos. Líderes locais, como Willmar Rondón, motivavam as pessoas a participarem. Ele perguntou a moradores em comércios e nas ruas se já haviam votado, destacando como a consulta tem trazido melhorias à comunidade.

Idiana Álvares, de uma Casa Comunal, enfatizou a importância da votação para aprovar propostas, como a reforma dos tetos das casas. Ela notou que a participação popular cresceu ao longo dos processos de consulta anteriores, já que as melhorias realizadas mostraram resultados positivos.

Até o momento, a Casa Comunal havia registrado 89 votos, com a meta de alcançar cerca de 500 até o final do dia. A Consulta Popular reflete um esforço contínuo para aproximar a população das decisões que impactam seu cotidiano, fortalecendo assim a democracia local.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor