Venezuela finaliza 4ª Consulta Popular com 36 mil projetos

Neste domingo (23), a Venezuela concluiu a quarta Consulta Popular de 2025, com mais de 9 mil mesas de votação abertas em todo o país desde às 8h da manhã. Essa iniciativa, que começou em 2024, busca promover a participação direta da população na escolha de projetos de infraestrutura que podem beneficiar suas comunidades.

Os moradores dos circuitos comunais têm a oportunidade de votar em um projeto que desejam ver implementado em seu bairro. Cada ponto de votação apresenta uma lista com sete opções, selecionadas em assembleias locais. O projeto mais votado ganha um orçamento de US$ 10 mil do governo federal, enquanto o segundo colocado recebe a mesma quantia, mas do orçamento municipal.

Neste pleito, mais de 5 mil circuitos comunais participaram, com cerca de 36 mil projetos propostos. O Ministério das Comunas informou que houve a presença de 79 observadores internacionais para acompanhar o evento. As propostas apresentadas abrangem diversas áreas, como abastecimento de água, eletricidade, saúde e educação, além de melhorias em espaços esportivos e recreativos.

Para incentivar a participação, o presidente Nicolás Maduro convocou, por volta das 6h, todos os cidadãos a votarem e escolherem os projetos que consideram importantes para suas comunidades.

Em San Agustín, um bairro central de Caracas, foi possível observar a movimentação nas urnas. Em três dos quatro locais de votação visitados, havia filas, mas o tempo de espera não passava de 15 minutos. Líderes locais, como Willmar Rondón, motivavam as pessoas a participarem. Ele perguntou a moradores em comércios e nas ruas se já haviam votado, destacando como a consulta tem trazido melhorias à comunidade.

Idiana Álvares, de uma Casa Comunal, enfatizou a importância da votação para aprovar propostas, como a reforma dos tetos das casas. Ela notou que a participação popular cresceu ao longo dos processos de consulta anteriores, já que as melhorias realizadas mostraram resultados positivos.

Até o momento, a Casa Comunal havia registrado 89 votos, com a meta de alcançar cerca de 500 até o final do dia. A Consulta Popular reflete um esforço contínuo para aproximar a população das decisões que impactam seu cotidiano, fortalecendo assim a democracia local.