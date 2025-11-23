BR-376 é interditada por acidente com caminhões em Ponta Grossa

Um acidente envolvendo quatro caminhões ocorreu na BR-376, no quilômetro 511, em Ponta Grossa, por volta das 18h deste domingo (23). A pista no sentido Curitiba/Ponta Grossa está interditada devido às consequências do acidente.

O incidente ocorreu próximo ao Parque Estadual de Vila Velha. Em decorrência do acidente, o tráfego ficou bastante lento, com cerca de dois quilômetros de congestionamento registrado na área.

Imagens divulgadas em uma conta de Instagram mostram que chovia no momento em que o acidente aconteceu, o que pode ter contribuído para a colisão.

As autoridades estão trabalhando para entender melhor o que ocorreu e devem divulgar novas informações em breve. A Polícia Rodoviária Federal foi contatada, mas não houve retorno até o momento.

Motoristas que pretendem passar pela BR-376 devem ficar atentos e buscar rotas alternativas para evitar os engarrafamentos.