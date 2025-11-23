Paraná em alerta laranja para tempestades; confira os locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para grande parte do Paraná devido à possibilidade de tempestades severas. Esse aviso, que indica condições de risco, sugere que algumas regiões do estado podem enfrentar chuvas intensas e vento forte, com velocidade chegando a 100 km/h.

O alerta abrange várias áreas do estado, incluindo Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro Oriental e Centro-Sul. As condições climáticas adversas são resultado da passagem de uma frente fria, que deve intensificar os fenômenos meteorológicos ao longo do dia.

O alerta laranja é válido até às 10h desta segunda-feira (24) e levanta preocupações em relação a possíveis cortes de energia elétrica, danos às lavouras, queda de árvores e alagamentos em diversas regiões.

A população é orientada a tomar precauções durante esse período. Recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores, pois existe o risco de quedas e descargas elétricas. Além disso, é também aconselhável evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser afetadas pelos fortes ventos.

A instabilidade climática é esperada especialmente no final da tarde e durante a noite de domingo, com a expectativa de chuvas fortes em um curto período, acompanhadas de relâmpagos e possibilidade de granizo.

É importante que todos os moradores das áreas afetadas fiquem atentos às atualizações do Inmet e sigam as orientações de segurança para minimizar riscos durante essa condição climática crítica.