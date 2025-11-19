Natal Felice de Santa Felicidade tem início nesta sexta-feira

Curitiba – Abertura do Natal Felice em Santa Felicidade

O evento Natal Felice será inaugurado nesta sexta-feira, 21 de novembro, às 19h, na Vila de Natal, localizada na Avenida Vereador Toaldo Túlio, 81, em Santa Felicidade. A celebração promete 46 dias repletos de atrações gratuitas, incluindo espetáculos, oficinas, espaços interativos e uma variedade de comidas típicas.

A programação começará com a chegada do Papai Noel, que desembarcará de helicóptero no Restaurante Madalosso, às 17h30, e seguirá até a Vila de Natal para a abertura oficial. Na primeira noite, o público poderá apreciar o acendimento das luzes de Natal e a apresentação do coral do Grupo Folclórico Italiano.

O evento deste ano traz o tema "A Magia do Natal com Sabor Italiano" e é organizado pela Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade (Acisf). Um dos pontos altos da programação será a utilização da Casa Culpi, um casarão histórico cedido pela Prefeitura de Curitiba, para duas noites de apresentações culturais. O coral do Grupo Folclórico Italiano se apresentará nas escadarias da casa entre os dias 11 e 15 de dezembro, às 19h, resgatando canções tradicionais que celebram as raízes dos imigrantes italianos da região.

A programação do Natal Felice seguirá até o dia 6 de janeiro. Durante o evento, haverá desfiles de carros antigos, que ocorrerão às sextas e sábados, às 22h, com partida da esquina da Avenida Manoel Ribas e da Rua Vereador Toaldo Túlio. Além disso, o Restaurante Família Madalosso realizará oficinas de culinária italiana, onde os participantes poderão aprender a preparar panetones e biscoitos natalinos, aos sábados e domingos, das 11h30 às 15h.

Serviço – Abertura do Natal Felice:

Data: 21 de novembro, às 19h

Local: Vila de Natal – Avenida Vereador Toaldo Túlio, 81, Santa Felicidade, Curitiba

O evento promete encantar visitantes de todas as idades, celebrando a magia do Natal com um toque especial da cultura italiana.