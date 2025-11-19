Entenda o clã Amaral e seu domínio em Bom Retorno

Um novo drama familiar se desenrola na próxima novela das sete, marcada por um cenário que mistura o agronegócio, a moda e a música sertaneja. A trama gira em torno da fictícia cidade de Bom Retorno, localizada no interior do Centro-Oeste, onde a influente família Amaral, liderada por Seu Alaor (Marcos Caruso), conhecido como o “Rei do Country”, exerce um papel central.

O Grupo Alaor Amaral é um conglomerado que abrange diversas áreas de atuação, incluindo a produção de algodão, moda com identidade regional e grandes eventos country. Alaor, que começou sua trajetória em condições humildes, conquistou uma posição respeitável no mundo dos negócios após se casar com Branca Albuquerque (Ana Barroso). Este casamento foi crucial para a ascensão do clã, uma vez que Alaor herdou uma das maiores produtoras de algodão da região e, com isso, deu início à construção do seu império.

Ao longo dos anos, o grupo se consolidou com a criação da “Alô Country”, uma marca que começou como uma pequena loja de acessórios e roupas voltados para o universo rural, mas que se tornou um nome conhecido em todo o país. Assim, a família Amaral não só domina as esferas econômicas, mas também é uma referência social na cidade, influenciando eventos e parcerias.

A história da família se complica com a sucessão de Alaor. Ele e Branca têm um filho, Alaorzinho (Daniel de Oliveira), que desde cedo é preparado para assumir o legado familiar. Após a morte de Branca, Alaor decide entregar o controle do grupo ao filho, optando por aproveitar a vida após anos de trabalho. Essa decisão marca uma nova fase para o conglomerado e muda a dinâmica familiar.

Alaorzinho, com uma visão inovadora, começa a diversificar os negócios, incorporando o segmento de entretenimento. É assim que surge a “Alô Balada”, uma promotora de festas e eventos musicais que amplia ainda mais a presença da família no cenário sertanejo. No entanto, enquanto ele demonstra ousadia nos negócios, sua vida pessoal é marcada por desafios emocionais.

Alaorzinho vive um conflito interno devido ao seu divorcio traumático com Janete (Letícia Spiller), uma cantora de sucesso. Incapaz de lidar com sua irreverência e a fama dela, ele acaba por se casar novamente com Zilá Sampaio (Leandra Leal), que aparece grávida de Naiane (Isabelle Drummond). Zilá rapidamente se destaca como uma mulher de negócios astuta, gerenciando a marca “Alô Country” e a carreira da filha.

Naiane cresce cercada de luxo e privilégios, mas seu caráter egocêntrico e as exigências de sua mãe tornam a dinâmica familiar tensa. Zilá, por sua vez, impõe seu estilo forte na mansão dos Amaral, afetando não apenas a vida familiar, mas também os empregados, como a cozinheira Irene (Fernanda Pimenta). A rotina de Irene se complica sob as exigências da nova patroa, levando-a a ponderar entre o desejo de permanecer na casa e a saudade dos tempos de Branca.

“Coração Acelerado”, produzida nos Estúdios Globo, é criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção de Carlos Araujo. A novela, que combina comédia romântica e música sertaneja, estreia no dia 12 de janeiro de 2026. A trama promete abordar a tensão entre tradição e modernidade, enquanto o clã Amaral se envolve em conflitos familiares e empresariais, inserindo novos personagens do universo musical sertanejo e explorando os desafios do mundo digital.