Covid-19 em Tibagi: aumento de casos destaca necessidade de vacinação

A Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria de Saúde e do Hospital Luiza Borba Carneiro, anunciou um aumento nos casos de Covid-19 na cidade nos últimos dias. Além disso, outros vírus respiratórios, como o da gripe (Influenza), também estão circulando na região.

Com essa situação, a administração municipal reforça algumas recomendações de cuidados para a população. É importante que, em caso de sintomas, as pessoas sigam algumas diretrizes simples, mas essenciais, para ajudar a evitar a propagação do vírus.

O uso de máscara é uma das principais orientações. Aqueles que apresentarem sintomas gripais, como tosse, febre, dor de garganta, congestão nasal ou mal-estar, devem utilizar a máscara ao sair de casa e evitar o contato próximo com outras pessoas. Essa medida ajuda a proteger tanto o indivíduo quanto os que estão ao seu redor.

Além disso, a Prefeitura recomenda que os estabelecimentos comerciais disponibilizem álcool 70% para uso de clientes e funcionários como uma forma de reforçar a prevenção. O uso do álcool em gel é uma prática eficaz para higienização das mãos, especialmente em locais públicos.

Manter a vacinação em dia também é uma das principais formas de proteção contra a Covid-19 e outros vírus. Os moradores são incentivados a visitar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas com o cartão de vacinação em mãos. Assim, poderão verificar se precisam receber alguma dose ou atualização das vacinas.

Para aqueles que apresentam sintomas e necessitam de testes, as Unidades Básicas de Saúde estão realizando a testagem de Covid-19 conforme a avaliação da equipe de saúde. No Hospital Luiza Borba Carneiro, os testes são realizados apenas em casos mais graves, quando os sintomas se agravam.

A população é incentivada a seguir essas orientações para proteger a própria saúde e a de todos ao redor.