Athletico vence no último lance e se aproxima do acesso

O Athletico Paranaense venceu a Ferroviária por 2 a 1 em uma emocionante partida realizada no domingo, dia 16, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Este jogo foi uma das últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Athletico precisa de apenas um ponto na última rodada para garantir seu acesso à Série A. A Ferroviária, por outro lado, continua em uma situação delicada, ocupando a 17ª posição e se encontrando na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes buscando a vitória por motivos distintos. Enquanto a Ferroviária tentava escapar do rebaixamento, o Athletico lutava pela ascensão. O palco da partida viu bons lances de ambos os lados. Após uma cabeçada de Zapelli, que exigiu uma defesa difícil do goleiro da Ferroviária, a resposta da equipe da casa veio rapidamente, com dois chutes que encontraram a trave. Apesar das investidas de ambos os times, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na etapa final, o ritmo da partida se manteve forte. O Athletico teve mais controle e, aos 27 minutos, a Ferroviária abriu o placar em um lance infeliz para o goleiro do Athletico, Santos, que falhou ao tentar afastar a bola, permitindo que Fábio Fau marcasse. O Athletico, desmotivado pelo gol sofrido, pressionou intensamente buscando o empate. Todo o esforço deu resultado quando, aos 40 minutos, João Cruz marcou um lindo gol de falta, empatando a partida.

Quando parecia que o resultado seria 1 a 1, o Athletico, determinado, conseguiu a virada aos 50 minutos. Leozinho fez um cruzamento preciso e Renan Peixoto cabeceou a bola para o fundo da rede, garantindo a vitória ao Furacão. Essa virada gerou alegria entre os torcedores rubro-negros presentes na arena.

Com essa vitória, o Athletico se mantém na vice-liderança da competição, somando 62 pontos. O próximo desafio será contra o América-MG, na Arena da Baixada, no domingo, dia 23, às 16h30. A Ferroviária também enfrentará um grande desafio, jogando no mesmo dia e horário contra o Operário, em Ponta Grossa.