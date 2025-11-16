Jovem preso por matar padre ficará na cadeia após decisão

Um jovem de 18 anos, Leanderson de Oliveira Júnior, confessou ter assassinado o padre Alexsandro da Silva Lima, de 44 anos, na noite de sexta-feira, dia 14, em Dourados. Ele foi preso em flagrante e, durante uma audiência de custódia realizada no domingo, teve sua prisão convertida em preventiva.

Leanderson afirmou à polícia que usou uma marreta e uma faca para cometer o crime, motivado pelo desejo de roubar o veículo da vítima, um Jeep Renegade, com a intenção de vendê-lo por aproximadamente R$ 40 mil no Paraguai. Durante as investigações, foi apreendido um adolescente de 17 anos, suspeito de ajudar a ocultar o corpo do padre. O adolescente foi encaminhado para a Unei, uma unidade de internação juvenil.

Além deles, mais dois jovens e uma adolescente foram identificados no caso. João Victor Martins Vieira, de 18 anos, não participou diretamente do assassinato, mas teve envolvimento em ações posteriores ao crime. Por conta disso, ele recebeu liberdade provisória, mas deverá cumprir algumas condições, como comparecer mensalmente ao juízo, não ter contato com os demais envolvidos e respeitar restrições de deslocamento.

O juiz que acompanhou o caso, Caio Márcio de Britto, considerou a prisão preventiva de Leanderson necessária para garantir a ordem pública e a continuidade das investigações. Ele observou que mesmo diante das alegações do acusado, nada justifica a morte do padre.

O padre Alexsandro era responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Douradina e foi encontrado morto no sábado, dia 15, na região do Distrito Industrial. Ele estava desaparecido desde a noite anterior e morreu devido a múltiplos golpes de faca e martelo.

As investigações continuam, e as autoridades locais estão trabalhando para esclarecer todos os detalhes envolvidos nesse trágico crime.