Jovem estrangula idosa durante roubo de R$ 100

Um jovem de 19 anos foi preso por agredir uma idosa de 102 anos durante um assalto em Tefé, no Amazonas. O crime ocorreu na terça-feira, dia 11, e o suspeito conseguiu roubar R$ 100 da vítima. Durante a ação, ele enforcou a idosa e deu um soco em seu rosto.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a idosa sofreu lesões graves, incluindo um corte profundo na língua, o que a impediu de pedir socorro, e ferimentos no olho. Ela foi levada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao risco de broncoaspiração do próprio sangue.

No dia seguinte ao crime, familiares da idosa foram à delegacia informar sobre a invasão à sua casa. O delegado Renato Ferraz afirmou que a equipe iniciou imediatamente uma investigação, realizando buscas e coletando informações para localizar o autor da agressão.

O suspeito foi identificado e localizado na sexta-feira, dia 14. Ele confessou ter agredido a idosa e roubado o dinheiro. Conforme relato do delegado, o jovem admitiu que cortou a língua da vítima para impedi-la de gritar por ajuda.

Agora, ele está preso preventivamente e deve responder pelo crime de roubo majorado, devido à gravidade das lesões causadas à idosa. Enquanto isso, a vítima permanece internada no Hospital Regional de Tefé, recebendo tratamento para suas feridas.