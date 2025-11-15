Totia Meireles e Raul Gazolla se enfrentam no Programa Silvio Santos

Neste domingo, 16 de novembro, o programa apresentado por Patricia Abravanel promete uma noite cheia de entretenimento no SBT. A atração começará às 19h e trará uma mistura de competições com celebridades, novos talentos musicais e as famosas brincadeiras que marcaram a história do programa.

No quadro clássico “Jogo das 3 Pistas”, os atores Totia Meireles e Raul Gazolla se enfrentarão em uma disputa leve e divertida. Ambos têm carreiras consolidaras no teatro, na TV e em musicais, trazendo um toque especial à competição.

Outro destaque da noite será o quadro “Qual é a Música”. Nesta edição, novos artistas se apresentarão, como Zaynara, conhecida por seu trabalho no beat melody; Sabrina Seleguim, uma promissora cantora sertaneja; e a dupla Rafa & Junior, que se tornou popular nas redes sociais. Também estarão presentes Allana Macedo, que tem se destacado nas plataformas digitais, e Theuzinho, um fenômeno musical do Bahia.

O programa ainda contará com uma nova edição do “Show de Calouros”, onde jurados avaliarão performances que variam de humor a habilidades artísticas, incluindo malabarismo, dança e até um cover do icônico Luiz Gonzaga.

Em “Topa Tudo por Dinheiro”, Patricia Abravanel irá comandar gincanas tradicionais e receberá a influenciadora Virginia Fonseca, que será a nova “vítima” do quadro que possui o já famoso “Repórter Coreano”. Este segmento é conhecido por criar situações divertidas e divertidas no palco.

Para encerrar a noite, as aguardadas “Câmeras Escondidas” trarão uma pegadinha inusitada com Ivo Holanda e KanKan. Eles irão encenar uma situação peculiar em um banheiro público, envolvendo uma vítima desprevenida em uma situação eletricamente hilária.

Essas atrações prometem agitar a noite de domingo, combinando risadas e talentos diversos, trazendo um entretenimento acessível para todos os públicos.