Sandra ataca Candinho em cena impactante de ‘Êta Mundo Melhor!’

Na novela “Êta Mundo Melhor!”, um momento marcante e tenso está prestes a ser exibido. A vilã Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, faz uma invasão chocante em um hospital, disfarçando-se de enfermeira com o objetivo de assassinar o protagonista Candinho, vivido por Sergio Guizé. Esta cena está programada para ir ao ar no dia 2 de dezembro.

Nos próximos capítulos da trama, Candinho se encontra em uma situação crítica. Após um incêndio criminoso em sua fábrica, ele está em coma e internado há algum tempo. A fragilidade do personagem intensifica o impacto do momento, já que ele está completamente vulnerável.

Na cena, Sandra, sem seu tradicional tapa-olho e vestida como enfermeira, entra no quarto do hospital onde Candinho está desacordado. Ela remove a máscara de oxigênio do protagonista e tenta sufocá-lo com um travesseiro. Apesar de estar inconsciente, Candinho ainda apresenta algumas reações, como mexer os dedos e ofegar, mas não consegue se defender.

O plano de Sandra é interrompido de forma inesperada quando Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento, entra no quarto e surpreende a vilã. Mesmo assim, Dita não reconhece que a enfermeira é, na verdade, Sandra.

Essa cena marca o fim de um arco narrativo em que Candinho esteve exposto a perigos e vulnerabilidades, aumentando a tensão na trama e destacando a maldade de Sandra.

“Êta Mundo Melhor!” tem se saído bem em termos de audiência, alcançando cerca de 20 pontos, o que levou a emissora a decidir prolongar a novela até 13 de março de 2026, totalizando 221 capítulos. A próxima novela que substitui “Êta Mundo Melhor!” já está confirmada: “A Nobreza do Amor”, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com estreia prevista para março de 2026.