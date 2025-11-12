Thomás Aquino é empresário em ‘Coração Acelerado’

A nova novela da Globo, intitulada Coração Acelerado, estreia no dia 12 de janeiro de 2026, às 19h, prometendo levar o público a um universo recheado de romance, rivalidade e humor, ambientado no cenário sertanejo. O enredo gira em torno de Ronei Soares, interpretado por Thomás Aquino, um empresário ambicioso que controla a vida e a carreira do cantor João Raul, personagem de Filipe Bragança.

Ronei, com uma trajetória respeitada no mundo da música, conheceu João Raul durante a infância e acabou prendendo o cantor a um contrato que se caracteriza como abusivo, tornando-o praticamente uma propriedade sua. Essa dinâmica de poder e manipulação será central na trama, abordando as complexidades das relações no meio musical. A novela é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A ação se passa em Bom Retorno, uma cidade fictícia no interior de Goiás. Ao lado de seu assistente Agildo Bará, interpretado por Evaldo Macarrão, Ronei cria várias armações ao longo da história. A trama também destaca as vidas de duas cantoras sertanejas, Agrado, vivida por Isadora Cruz, e Eduarda, interpretada por Gabz, que competem tanto pelos holofotes quanto pelo coração de João Raul.

O elenco conta com nomes de peso, como Antonio Calloni, que desempenhará o papel do pai de João Raul, e Isabelle Drummond, que será Naiane, uma influenciadora digital e filha da vilã Zilá, interpretada por Leandra Leal. Diego Martins, Daniel de Oliveira, Letícia Spiller e Marcos Caruso também estão confirmados no elenco. Daniel de Oliveira dá vida a Alaorzinho, um personagem divertido e romântico, que terá um romance com Janete, interpretada por Letícia Spiller. Marcos Caruso será Alaor, pai de Alaorzinho.

Entre os coadjuvantes, Luiz Henrique Nogueira será o gerente de um bar na cidade, Gabriel Godoy viverá um radialista, e Ana Castela fará uma participação especial junto com as irmãs Maiara e Maraisa, que também aparecerão como elas mesmas em cenas da novela.

A trilha sonora de Coração Acelerado será um atrativo à parte, refletindo o espírito popular da produção. Ana Castela interpreta o tema de abertura, a canção “Olha Onde Eu Tô”, que promete trazer um ritmo contagiante a cada capítulo. A novela também contará com participações de artistas consagrados como Daniel, Michel Teló e Paula Fernandes, unindo a dramaturgia à autenticidade do sertanejo contemporâneo.