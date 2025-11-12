Previsão do tempo para quinta-feira (13/11) em Umuarama

Previsão do Tempo em Umuarama: Chuva e Temperaturas Agradáveis

Nesta quinta-feira, 13 de novembro, a cidade de Umuarama, situada no Paraná, terá um dia com pancadas de chuva esparsas e temperaturas amenas. As condições climáticas são ideais para quem deseja se manter informado sobre o clima local.

De acordo com as previsões, a temperatura máxima deve chegar a 24,5°C, enquanto a mínima ficará em torno de 20,2°C. A umidade relativa do ar estará elevada, alcançando 89%. Esse índice elevado pode aumentar a sensação de abafamento ao longo do dia. Apesar disso, a visibilidade permanece boa, em cerca de 9,3 km, permitindo a realização de atividades ao ar livre, porém é importante estar preparado para a possibilidade de chuva.

As previsões indicam uma chance de 88% de chuva, com pancadas que podem ocorrer em diferentes momentos do dia. A precipitação total esperada é de aproximadamente 2,12 mm. Embora não haja previsão de neve ou geadas, o clima úmido pode afetar o conforto térmico e a rotina dos moradores.

Em relação ao vento, a velocidade não deve ultrapassar os 24 km/h, o que não traz riscos significativos. O nascer do sol será às 5h41 e o pôr do sol às 18h55, garantindo boa iluminação natural. A lua estará na fase minguante, com 42% de iluminação, nascendo à 1h45 e se pondo às 13h28. Essas informações são valiosas para aqueles que gostam de observar o céu ou planejar atividades noturnas.

Previsão para Sexta-feira

Para a sexta-feira, 14 de novembro, a previsão aponta que a chuva continuará em Umuarama, com uma chance de 88% e um volume que pode chegar a 3,58 mm. As temperaturas devem variar entre uma máxima de 23,3°C e uma mínima de 19,8°C, enquanto a umidade relativa do ar deve aumentar para 91%, tornando o ambiente ainda mais úmido e fresco.

Diante disso, é essencial acompanhar as atualizações da previsão do tempo em Umuarama, especialmente para se proteger de possíveis inundações e tempestades.