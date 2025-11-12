Nova clínica do Dr. Rafael e Dra. Elisete é inaugurada

Na última semana, o cirurgião plástico Dr. Rafael Pires e a fisioterapeuta Dra. Elisete Cavalli inauguraram um novo espaço dedicado ao atendimento de saúde e estética. O evento reuniu pacientes, amigos e familiares, que puderam conhecer as instalações modernas e bem projetadas do local.

A clínica foi planejada para oferecer um ambiente acolhedor, focando na excelência no atendimento. Segundo os profissionais, o espaço visa unir técnicas avançadas com conforto e bem-estar dos pacientes, reforçando seu compromisso em proporcionar cuidados personalizados e resultados de qualidade.

A inauguração foi um marco na carreira de Dr. Rafael e Dra. Elisete, que destacaram a importância do novo espaço para a melhoria dos serviços prestados. Os convidados puderam aproveitar momentos de confraternização e celebrar essa nova fase na trajetória dos profissionais.

Para registrar a ocasião, o fotógrafo Matheus Cândido fez uma série de imagens que destacam os momentos do evento. Entre os convidados, estavam amigos e colegas da área da saúde, que se uniram para parabenizar a dupla pelo novo empreendimento e desejar sucesso em suas futuras atividades na clínica.