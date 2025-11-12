Rodrigo Alvarez estreia talk show sobre fé e cultura na TV Aparecida

A TV Aparecida está expandindo sua grade de programação com o lançamento do programa Rodrigo Alvarez Entrevista, que será apresentado pelo jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. A estreia está marcada para a terça-feira, 18 de novembro, às 21h. O novo talk show terá um formato moderno e intimista, semelhante a um podcast, focando em conversas sinceras e inspiradoras com diversas personalidades.

As gravações acontecerão em um estúdio, buscando criar um ambiente descontraído, mas que permita discussão sobre temas relevantes e atuais. Entre os assuntos abordados na primeira temporada estão fé, religião, saúde, bem-estar, gastronomia e jornalismo.

Na estreia do programa, Alvarez receberá o Padre Fábio Vieira, um destacado divulgador da devoção a São Carlo Acutis. O padre passou um ano com a família de Carlo em Assis, na Itália, e atualmente é o diretor espiritual do apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil. Durante a entrevista, ele compartilhará a história do jovem beato e suas reflexões sobre o caminho para a santidade, além de sua conexão com Nossa Senhora Aparecida e sua experiência no processo de canonização de Carlo.

Os próximos episódios da primeira temporada também contarão com convidados especiais, como a jornalista Maria Cândida, que discutirá sua carreira e vida após os 50 anos, a restauradora de Nossa Senhora Aparecida, Maria Helena Chartuni, o colega de Alvarez no programa Expedições ao Sagrado, Sergio Patrick, e a atriz Adriana Lessa, entre outros.

Rodrigo Alvarez possui uma sólida carreira de mais de 30 anos como jornalista, documentarista e autor de 12 livros, incluindo Jesus, o homem mais amado da história, Aparecida e o romance O Primeiro Imortal. Ele foi correspondente internacional da TV Globo por quase 20 anos, atuando em vários países, como Estados Unidos e França, onde se aprofundou no estudo do Cristianismo.

Desde 2023, Alvarez também faz parte da equipe da TV Aparecida, apresentando o programa Expedições ao Sagrado. Ele mantém um canal no YouTube, chamado Jornada Infinita, que contém documentários religiosos e já conta com mais de 500 mil inscritos até 2025.

Com este novo programa, Alvarez continua sua missão de unir espiritualidade, cultura e jornalismo, oferecendo um conteúdo acessível e contemporâneo ao público.