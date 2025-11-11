Números consolidados de 10/11/2025 são divulgados

A TV Globo enfrentou uma queda de audiência com a transmissão da novela Rainha da Sucata. Ao mesmo tempo, o programa Cidade Alerta SP apresentou um aumento em seu desempenho, refletindo uma mudança nas preferências do público.

Um dos destaques na programação foi o Jornal Nacional, que atingiu um pico de 27 pontos de audiência, tornando-se o programa de maior Ibope na TV aberta no dia. Por outro lado, a novela Coração Indomável, que agora é exibida às 17h30, registrou sua menor média de espectadores.

Na Band, o programa Galvão e Amigos, que está prestes a ser encerrado, ficou em quinto lugar em audiência, superado até por canais menores, como a RedeTV!.

Os números de audiência do dia 10 de novembro de 2025 revelaram o seguinte desempenho:

Globo:

Hora 1: 5,2 pontos

Bom Dia SP: 8,5 pontos

Bom Dia Brasil: 8,9 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 7,5 pontos

Mais Você: 7,6 pontos

SP1: 10,9 pontos

Globo Esporte: 11,4 pontos

Jornal Hoje: 11,8 pontos

Edição Especial: Terra Nostra: 12,4 pontos

Sessão da Tarde: 11,4 pontos

SPTV: 13,6 pontos

Vale a Pena Ver de Novo: 14,8 pontos

Êta Mundo Bom!: 19,0 pontos

SP2: 22,0 pontos

Dona de Mim: 22,5 pontos

Jornal Nacional: 25,2 pontos

Três Graças: 23,6 pontos

Tela Quente: 10,6 pontos

Jornal da Globo: 6,7 pontos

Conversa com Bial: 5,4 pontos

Dona de Mim (reapresentação): 4,5 pontos

Comédia na Madruga: 4,3 pontos

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos

Balanço Geral Manhã SP: 2,7 pontos

Fala Brasil: 3,2 pontos

Hoje em Dia: 2,9 pontos

Balanço Geral SP: 4,4 pontos

Igreja Universal: 4,9 pontos

A Escrava Isaura: 3,4 pontos

Cidade Alerta: 3,7 pontos

Cidade Alerta SP: 8,1 pontos

Jornal da Record: 7,2 pontos

Mãe: 5,9 pontos

Reis: O Pecado: 5,0 pontos

A Fazenda 17: 6,6 pontos

SBT:

SBT Manhã: 2,8 pontos

Primeiro Impacto: 2,2 pontos

Alô Você: 3,1 pontos

Esmeralda: 3,3 pontos

Fofocalizando: 2,9 pontos

Coração Indomável: 2,1 pontos

The Voice Brasil: 4,4 pontos

Band:

Jogo Aberto: 1,4 pontos

Brasil Urgente: 2,0 pontos

Jornal da Band: 3,4 pontos

Galvão e Amigos: 0,6 pontos

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 1,0 ponto

TV Fama: 0,6 pontos

Os dados apresentados representam a audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a cerca de 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são cruciais para o mercado publicitário, servindo como referência para a avaliação do desempenho dos programas de TV.