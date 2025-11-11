Números consolidados de 10/11/2025 são divulgados

A TV Globo enfrentou uma queda de audiência com a transmissão da novela Rainha da Sucata. Ao mesmo tempo, o programa Cidade Alerta SP apresentou um aumento em seu desempenho, refletindo uma mudança nas preferências do público.
Um dos destaques na programação foi o Jornal Nacional, que atingiu um pico de 27 pontos de audiência, tornando-se o programa de maior Ibope na TV aberta no dia. Por outro lado, a novela Coração Indomável, que agora é exibida às 17h30, registrou sua menor média de espectadores.
Na Band, o programa Galvão e Amigos, que está prestes a ser encerrado, ficou em quinto lugar em audiência, superado até por canais menores, como a RedeTV!.
Os números de audiência do dia 10 de novembro de 2025 revelaram o seguinte desempenho:
Globo:
- Hora 1: 5,2 pontos
- Bom Dia SP: 8,5 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,9 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,5 pontos
- Mais Você: 7,6 pontos
- SP1: 10,9 pontos
- Globo Esporte: 11,4 pontos
- Jornal Hoje: 11,8 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,4 pontos
- Sessão da Tarde: 11,4 pontos
- SPTV: 13,6 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: 14,8 pontos
- Êta Mundo Bom!: 19,0 pontos
- SP2: 22,0 pontos
- Dona de Mim: 22,5 pontos
- Jornal Nacional: 25,2 pontos
- Três Graças: 23,6 pontos
- Tela Quente: 10,6 pontos
- Jornal da Globo: 6,7 pontos
- Conversa com Bial: 5,4 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,5 pontos
- Comédia na Madruga: 4,3 pontos
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 2,7 pontos
- Fala Brasil: 3,2 pontos
- Hoje em Dia: 2,9 pontos
- Balanço Geral SP: 4,4 pontos
- Igreja Universal: 4,9 pontos
- A Escrava Isaura: 3,4 pontos
- Cidade Alerta: 3,7 pontos
- Cidade Alerta SP: 8,1 pontos
- Jornal da Record: 7,2 pontos
- Mãe: 5,9 pontos
- Reis: O Pecado: 5,0 pontos
- A Fazenda 17: 6,6 pontos
SBT:
- SBT Manhã: 2,8 pontos
- Primeiro Impacto: 2,2 pontos
- Alô Você: 3,1 pontos
- Esmeralda: 3,3 pontos
- Fofocalizando: 2,9 pontos
- Coração Indomável: 2,1 pontos
- The Voice Brasil: 4,4 pontos
Band:
- Jogo Aberto: 1,4 pontos
- Brasil Urgente: 2,0 pontos
- Jornal da Band: 3,4 pontos
- Galvão e Amigos: 0,6 pontos
RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 1,0 ponto
- TV Fama: 0,6 pontos
Os dados apresentados representam a audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a cerca de 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são cruciais para o mercado publicitário, servindo como referência para a avaliação do desempenho dos programas de TV.