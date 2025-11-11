Notícias

Números consolidados de 10/11/2025 são divulgados

Autor Rodrigo Campos
Vilã de Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 10/11/2025

A TV Globo enfrentou uma queda de audiência com a transmissão da novela Rainha da Sucata. Ao mesmo tempo, o programa Cidade Alerta SP apresentou um aumento em seu desempenho, refletindo uma mudança nas preferências do público.

Um dos destaques na programação foi o Jornal Nacional, que atingiu um pico de 27 pontos de audiência, tornando-se o programa de maior Ibope na TV aberta no dia. Por outro lado, a novela Coração Indomável, que agora é exibida às 17h30, registrou sua menor média de espectadores.

Na Band, o programa Galvão e Amigos, que está prestes a ser encerrado, ficou em quinto lugar em audiência, superado até por canais menores, como a RedeTV!.

Os números de audiência do dia 10 de novembro de 2025 revelaram o seguinte desempenho:

Globo:

  • Hora 1: 5,2 pontos
  • Bom Dia SP: 8,5 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8,9 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,5 pontos
  • Mais Você: 7,6 pontos
  • SP1: 10,9 pontos
  • Globo Esporte: 11,4 pontos
  • Jornal Hoje: 11,8 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,4 pontos
  • Sessão da Tarde: 11,4 pontos
  • SPTV: 13,6 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: 14,8 pontos
  • Êta Mundo Bom!: 19,0 pontos
  • SP2: 22,0 pontos
  • Dona de Mim: 22,5 pontos
  • Jornal Nacional: 25,2 pontos
  • Três Graças: 23,6 pontos
  • Tela Quente: 10,6 pontos
  • Jornal da Globo: 6,7 pontos
  • Conversa com Bial: 5,4 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,5 pontos
  • Comédia na Madruga: 4,3 pontos

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,7 pontos
  • Fala Brasil: 3,2 pontos
  • Hoje em Dia: 2,9 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,4 pontos
  • Igreja Universal: 4,9 pontos
  • A Escrava Isaura: 3,4 pontos
  • Cidade Alerta: 3,7 pontos
  • Cidade Alerta SP: 8,1 pontos
  • Jornal da Record: 7,2 pontos
  • Mãe: 5,9 pontos
  • Reis: O Pecado: 5,0 pontos
  • A Fazenda 17: 6,6 pontos

SBT:

  • SBT Manhã: 2,8 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,2 pontos
  • Alô Você: 3,1 pontos
  • Esmeralda: 3,3 pontos
  • Fofocalizando: 2,9 pontos
  • Coração Indomável: 2,1 pontos
  • The Voice Brasil: 4,4 pontos

Band:

  • Jogo Aberto: 1,4 pontos
  • Brasil Urgente: 2,0 pontos
  • Jornal da Band: 3,4 pontos
  • Galvão e Amigos: 0,6 pontos

RedeTV!:

  • A Tarde é Sua: 1,0 ponto
  • TV Fama: 0,6 pontos

Os dados apresentados representam a audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a cerca de 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são cruciais para o mercado publicitário, servindo como referência para a avaliação do desempenho dos programas de TV.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor