Coração indomável registra queda de audiência após novo horário

Nesta segunda-feira, dia 10, o SBT enfrentou dificuldades de audiência com a estreia de uma nova reprise à tarde, além da mudança de horários entre os programas “Aqui Agora” e “Coração Indomável”.

A novela “Esmeralda”, que foi exibida às 14h, manteve o desempenho do programa “Alô Você”, registrando índices semelhantes aos da novela “Maria do Bairro”. Essa estabilidade indica que o público ainda se interessa por esses conteúdos.

Por outro lado, a mudança na programação teve um impacto negativo no início da noite. “Coração Indomável”, que agora está no ar às 17h, atingiu sua menor média de audiência desde que começou a ser exibida. Com isso, o programa “Aqui Agora” também não conseguiu apresentar resultados melhores e ficou atrás do “Brasil Urgente SP”. Esse desempenho comprometeu ainda mais o “SBT Brasil”, que terminou a noite com uma audiência inferior à do “Jornal da Band”.

Além disso, o programa “A.Mar” igualou seu recorde negativo de audiência, apresentando números similares à animação “A Caverna Encantada”, que já havia sido removida do horário nobre devido a baixos índices.

Por outro lado, o reality show “The Voice Brasil” se destacou no horário nobre, com uma média de 4,4 pontos.

Confira abaixo os principais índices de audiência do SBT nesta segunda-feira:

– Alô Você: 3,1 pontos

– Esmeralda: 3,3 pontos

– Maria do Bairro: 3,5 pontos

– Coração Indomável: 2,1 pontos

– Aqui Agora: 2,6 pontos

– SBT Brasil: 3,0 pontos

– A.Mar: 2,6 pontos

– The Voice Brasil: 4,4 pontos

Em 2025, cada ponto de audiência na Grande São Paulo representa 77.488 domicílios sintonizados, segundo dados de audiência que são referência para o mercado publicitário.