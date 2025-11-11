Moradores detêm suspeitos de furto de celular em Ponta Grossa

Na tarde de segunda-feira, 10 de outubro, dois homens foram presos após furtarem um celular na Rua Paula Xavier, no centro de Ponta Grossa. O crime ocorreu por volta das 14h20, e a ação rápida de pedestres foi crucial para deter os suspeitos nas proximidades da Rua Visconde de Nácar, perto da Praça Pôr do Sol.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do Grupo de Ação Tática (GAT Bravo) estava se deslocando para a 13ª Subdivisão Policial (SDP) para registrar um boletim de ocorrência de um mandado de prisão já cumprido. Durante o percurso, as autoridades foram abordadas por pessoas que seguravam os dois homens, que haviam acabado de cometer o furto.

Durante a abordagem, a polícia não encontrou nada de ilegal com os suspeitos. No entanto, próximo ao local do crime, os policiais encontraram uma faca, que de acordo com testemunhas, era utilizada por um dos homens na tentativa de fuga. Também foi relatado que um dos populares foi ameaçado com a arma branca durante a situação.

Durante a fuga, um dos suspeitos acabou sendo atropelado por um carro, o que o fez soltar a faca. Ele sofreu um corte no queixo e precisou de atendimento médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou o ferido à UPA Santana, onde recebeu tratamento para o ferimento.

Após a prisão, os dois homens foram levados à 13ª SDP para os procedimentos legais necessários. A Guarda Civil Municipal também participou da operação, auxiliando na captura de um dos detidos, que tinha um mandado de prisão em aberto.