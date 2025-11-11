Moeda atinge R$ 5,27, o menor valor em 18 meses

Nesta terça-feira, 11 de outubro, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,272, apresentando uma queda de 0,62%. Esse é o menor valor registrado para a moeda americana em aproximadamente um ano e meio, sendo que o último valor semelhante aconteceu em 6 de junho de 2024, quando a cotação fechou a R$ 5,254.

A desvalorização do dólar foi impulsionada pela expectativa de fim da paralisação do governo dos Estados Unidos, conhecida como “shutdown”. Na segunda-feira, 10 de outubro, o Senado americano havia aprovado um projeto de lei que restabelece o financiamento das agências federais, o que traz esperança de normalização nas condições políticas e econômicas dos EUA.

A bolsa de valores do país, representada pelo índice Ibovespa, também teve um bom desempenho, com alta de 1,64%, atingindo 157.817 pontos. Durante o pregão, o índice chegou até a 158.467 pontos. Esse crescimento se deu, em parte, pela expectativa de uma redução na taxa de juros, influenciada pela divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que aumentaram a confiança dos investidores.

Os investidores globais estão mostrando uma tendência de buscar ativos mais arriscados, um comportamento conhecido como “apetite por risco”. Este movimento começou na noite anterior, quando a notícia da aprovação do projeto nos EUA repercutiu positivamente nos mercados, trazendo esperanças de que a divulgação de dados econômicos importantes, como inflação e desemprego, possa ser retomada.

Com a possível normalização das condições fiscais nos Estados Unidos, o mercado espera que o Federal Reserve, o banco central americano, possa voltar a considerar cortes nas taxas de juros em 2025. Isso tende a beneficiar mercados emergentes, como o brasileiro, especialmente com a Selic ainda em um patamar elevado no país.

Por fim, a queda do dólar também está ligada a uma movimentação global no mercado de moedas. O índice DXY, que avalia o desempenho do dólar frente a outras moedas fortes, caiu 0,2%, atingindo 99,39 pontos. A expectativa de redução de juros nos Estados Unidos, junto com a taxa Selic alta no Brasil, cria um ambiente favorável para a estratégia de “carry trade”, onde investidores buscam lucrar com a diferença entre as taxas de juros dos dois países, tornando o Brasil um local atrativo para investimentos.