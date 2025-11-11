Athletico pode garantir acesso na 37ª rodada; saiba como

Athletico se aproxima do acesso à Série A após vitória importante na Série B

No último sábado (8), o Athletico venceu o Volta Redonda por 2 a 0 e, com isso, ocupou a vice-liderança da Série B após a 36ª rodada. Os resultados de outros jogos também ajudaram: o empate do Remo e a derrota da Chapecoense deixaram o Furacão em uma posição favorável para garantir o acesso à Série A.

A próxima partida, marcada para domingo (16), será contra a Ferroviária, em Araraquara, e pode ser decisiva. Para conseguir a ascensão já nesta rodada, o Athletico precisa vencer, além de esperar por uma combinação favorável de resultados envolvendo outros times que disputam as primeiras posições: Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás e Novorizontino. Desses cinco adversários, apenas dois podem sair vitoriosos, o que aumenta as chances do Furacão.

Se conquistar uma vitória no interior paulista, o Athletico alcançaria 62 pontos. Além disso, dependeria de derrotas do Remo e da Chapecoense, bem como de empates entre Criciúma, Goiás e Novorizontino. É importante notar que Criciúma e Goiás se enfrentam na Serrinha, o que pode influenciar diretamente essas combinações de resultados.

Caso o Athletico não consiga vencer, ainda existe a possibilidade de manter a vice-liderança, desde que os concorrentes diretos não consigam vitórias. Neste cenário, o time chegaria à última rodada com chances de subir para a Série A, enfrentando o América-MG na Arena da Baixada e dependendo apenas de si para garantir o acesso.

Para subir na 37ª rodada, o Athletico precisa seguir este plano: vencer a Ferroviária e torcer para que o Remo e a Chapecoense percam, além de que o Criciúma não ganhe e que haja um empate entre Goiás e Novorizontino.

Essa rodada pode ser crucial para a definição do futuro do Furacão na competição.