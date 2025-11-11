Interesse da Globo por Álvaro e Nicole Bahls no ‘BBB26’

A Globo está de olho em dois nomes populares para integrar o elenco do Big Brother Brasil 26: Álvaro, um influenciador digital com quase 17 milhões de seguidores, e Nicole Bahls, ex-integrante do programa Pânico, atualmente em destaque na Dança dos Famosos. Ambos estão sendo considerados para o grupo Camarote da próxima edição do reality, mas enfrentam um desafio: contratos publicitários com uma marca de cerveja que é concorrente do patrocinador oficial do programa.

O bom desempenho de Nicole na Dança dos Famosos gerou novas expectativas na emissora sobre sua participação no BBB. Conhecida por seu carisma e espontaneidade, a modelo voltou a chamar a atenção do público e da produção do Domingão com Huck, após um período em outras emissoras. Em entrevistas, ela já expressou seu desejo de participar do Big Brother, que considera um sonho antigo.

Por sua vez, Álvaro se firmou como um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil, atraindo a atenção da Globo desde sua participação na dança. Em uma conversa, ele revelou que está gostando muito dessa fase em sua vida e que gostaria de continuar na emissora. A ideia de convidá-lo para o reality foi sugerida pela própria equipe de produção, que acredita que ele pode atrair um público jovem e aumentar o engajamento digital do programa. Contudo, a questão do contrato publicitário se torna um ponto delicado, pois a multa rescisória é considerada alta, e tanto Álvaro quanto Nicole estão pensando bem antes de tomar uma decisão.

Enquanto a situação contratual não é resolvida, os dois seguem com suas agendas de trabalho, participando de outros programas na emissora. A produção do Big Brother Brasil 26, liderada por Tadeu Schmidt, Mariana Mónaco e Angélica Campos, está montando um elenco que incluirá três grupos: Pipoca, formado por anônimos; Camarote, com famosos; e Veteranos, que serão ex-participantes marcantes. Além disso, haverá novos Big Fones espalhados pela casa, prometendo um formato mais imprevisível.

O reality será transmitido por 100 dias, com a estreia programada para o dia 12 de janeiro de 2026 e a final marcada para 21 de abril, que coincide com o feriado de Tiradentes. Antes do início oficial, cinco casas de vidro em diferentes regiões do Brasil estarão em funcionamento, permitindo ao público participar com votações e pré-seleções ao vivo.