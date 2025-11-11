Notícias

Sombras do passado entra no Globoplay no lugar de Dolunay

Autor Rodrigo Campos
Leyla: Sombras do Passado. Foto: Reprodução
‘Leyla – Sombras do Passado’ substitui ‘Dolunay’ no Globoplay Novelas

A famosa novela brasileira “Avenida Brasil” ganha uma nova versão na Turquia, chamada “Leyla – Sombras do Passado”. Essa adaptação, que foi revelada pelas plataformas Globoplay e Globoplay Novelas, está programada para estrear no dia 24 de novembro. A aquisição pontua mais um passo da série brasileira no mercado internacional, evidenciando seu grande sucesso mundial.

“Leyla – Sombras do Passado” terá 127 episódios e será disponibilizada exclusivamente no Globoplay, com novos capítulos sendo lançados toda segunda-feira ao longo de sete semanas. Além disso, a exibição no canal Globoplay Novelas terá início em 15 de dezembro, substituindo a novela “Dolunay”. Os episódios serão exibidos de segunda a sábado, às 20h55, com reprises às 10h25.

A trama gira em torno de Leyla, interpretada por Cemre Baysel, que busca vingança contra sua madrasta Nur, vivida por Gonca Vuslateri. A história é marcada por eventos dramáticos, começando com o assassinato do pai de Leyla por Nur e o subsequente roubo da fortuna da família. Após esses atrocidades, a madrasta abandona Leyla em um lixão, onde a jovem cresce motivada pelo desejo de vingança.

Produzida na Turquia, a nova versão promete trazer uma mistura de melodrama, mistério e reviravoltas, mantendo a essência que fez de “Avenida Brasil” um fenômeno na televisão.

Além desta adaptação, há planos para uma continuação oficial de “Avenida Brasil”, segundo informações recentes. O autor da novela, João Emanuel Carneiro, está atualmente desenvolvendo ideias para o novo projeto, que ainda não possui data ou sinopse definidas.

No âmbito do Globoplay, a plataforma também apresenta outros conteúdos, como rankings de documentários mais assistidos e novas atrações, como uma edição renovada de “Túnel do Amor”, que promete trazer surpresas aos espectadores, além da reprise da novela “Paraíso” em dezembro.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor