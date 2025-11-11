Sombras do passado entra no Globoplay no lugar de Dolunay

A famosa novela brasileira “Avenida Brasil” ganha uma nova versão na Turquia, chamada “Leyla – Sombras do Passado”. Essa adaptação, que foi revelada pelas plataformas Globoplay e Globoplay Novelas, está programada para estrear no dia 24 de novembro. A aquisição pontua mais um passo da série brasileira no mercado internacional, evidenciando seu grande sucesso mundial.

“Leyla – Sombras do Passado” terá 127 episódios e será disponibilizada exclusivamente no Globoplay, com novos capítulos sendo lançados toda segunda-feira ao longo de sete semanas. Além disso, a exibição no canal Globoplay Novelas terá início em 15 de dezembro, substituindo a novela “Dolunay”. Os episódios serão exibidos de segunda a sábado, às 20h55, com reprises às 10h25.

A trama gira em torno de Leyla, interpretada por Cemre Baysel, que busca vingança contra sua madrasta Nur, vivida por Gonca Vuslateri. A história é marcada por eventos dramáticos, começando com o assassinato do pai de Leyla por Nur e o subsequente roubo da fortuna da família. Após esses atrocidades, a madrasta abandona Leyla em um lixão, onde a jovem cresce motivada pelo desejo de vingança.

Produzida na Turquia, a nova versão promete trazer uma mistura de melodrama, mistério e reviravoltas, mantendo a essência que fez de “Avenida Brasil” um fenômeno na televisão.

Além desta adaptação, há planos para uma continuação oficial de “Avenida Brasil”, segundo informações recentes. O autor da novela, João Emanuel Carneiro, está atualmente desenvolvendo ideias para o novo projeto, que ainda não possui data ou sinopse definidas.

No âmbito do Globoplay, a plataforma também apresenta outros conteúdos, como rankings de documentários mais assistidos e novas atrações, como uma edição renovada de “Túnel do Amor”, que promete trazer surpresas aos espectadores, além da reprise da novela “Paraíso” em dezembro.