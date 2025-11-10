Turcos reencontram ‘Avenida Brasil’ no Globoplay em novembro

A Globo anuncia novidades sobre a famosa novela Avenida Brasil, com duas iniciativas que prometem atrair a atenção dos fãs. Em primeiro lugar, a versão turca Leyla – Sombras do Passado estreia no dia 24 de novembro no serviço de streaming Globoplay, disponibilizando todos os episódios de uma vez. Além disso, a partir de 15 de dezembro, o canal pago Globoplay Novelas exibe a série, que substituirá Dolunay.

Produzida em 2024 pela empresa turca Ay Yapim, Leyla – Sombras do Passado é uma adaptação oficial da trama brasileira de 2012, realizada em colaboração com a Globo. A história gira em torno de Leyla, uma jovem que teve sua infância arruinada por sua madrasta, Nur, que assassinou seu pai, roubou sua herança e a abandonou em um lixão. Anos depois, em busca de vingança, Leyla assume uma nova identidade e se infiltra na vida de sua inimiga como chef de cozinha em Istambul. A narrativa apresenta reviravoltas emocionais quando Leyla reencontra um antigo amor, complicando sua missão de justiça.

Apesar de gerar curiosidade internacional, a versão turca não alcançou o mesmo sucesso de audiência do original brasileiro, tendo sido exibida em 127 capítulos na Turquia.

Em paralelo, o autor João Emanuel Carneiro está desenvolvendo uma sequência direta de Avenida Brasil. Essa nova fase, que deve estrear em 2027, promete trazer de volta o drama e a ironia que marcaram a novela original, focando nos destinos dos personagens mais de uma década após o final da história original. A direção ficará a cargo de Ricardo Waddington, que já trabalhou com Carneiro em outros projetos de sucesso, como A Favorita e Avenida Brasil.

Os detalhes sobre a continuação estão sendo mantidos em sigilo, mas informações internas sugerem que a trama se passará anos após o final original, trazendo reencontros e novos conflitos familiares, mantendo o clima intenso que cativou o público na primeira versão.

Essa decisão de continuar o universo de Avenida Brasil reflete uma tendência da emissora em expandir suas histórias, baseada no êxito de projetos recentes, como No Rancho Fundo, que é uma derivada de Mar do Sertão, e a sequência de Êta Mundo Bom!, centrada em Candinho.