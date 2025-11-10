Cultura pode substituir Vera Magalhães no ‘Roda Viva’

A TV Cultura está passando por uma reformulação em seu departamento de jornalismo. Recentemente, a emissora anunciou o desligamento de Karyn Bravo, que era âncora do Jornal da Cultura. De acordo com informações, a renovação do contrato de Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda Viva desde 2020, também não deve acontecer.

Esse movimento faz parte de uma série de mudanças internas promovidas pela Fundação Padre Anchieta, que administra a emissora. A decisão de encerrar o contrato com Karyn Bravo foi informada de maneira conjunta, e a TV Cultura expressou gratidão pela contribuição da jornalista durante os últimos seis anos. Karyn agora se dedicará a novos projetos.

Com a saída de Karyn, Rodrigo Piscitelli assume interinamente a apresentação do Jornal da Cultura a partir desta segunda-feira, 10 de novembro. O telejornal é exibido de segunda a sábado, às 21 horas.

Essas alterações ocorrem em um período de revisão editorial na TV Cultura, em que a emissora está buscando modernizar seus formatos e reduzir custos no setor de jornalismo. Essa estratégia visa melhorar a programação e atender melhor as expectativas do público.