Trio que pode transformar a trama de ‘Coração Acelerado’

A nova novela das sete da Globo, intitulada Coração Acelerado, tem gerado expectativa entre os telespectadores, com detalhes sobre a trama e seus personagens sendo revelados. A estreia está marcada para o dia 12 de janeiro de 2026, quando a produção irá substituir Dona de Mim no horário.

A história gira em torno de Naiane Sampaio do Amaral, interpretada por Isabelle Drummond. Naiane é uma influenciadora digital que se destaca por sua personalidade arrogante e mimada. Ela é herdeira de uma rica família do Centro-Oeste e vive em meio a luxo e adulação. A trama promete explorar as relações de poder e as armadilhas que Naiane e sua equipe criam ao seu redor.

Entre os personagens que a acompanham estão Esteban Serran, interpretado por Diego Martins, que retorna às novelas após seu sucesso em Terra e Paixão (2023). Esteban é o personal stylist que atua como um fiel escudeiro de Naiane. Também faz parte do grupo Laurinha, interpretada por Kamila Amorim, que é assistente e confidente da protagonista. A relação entre elas se tornará complicada pelo temperamento explosivo e egoísta da influenciadora, o que promete gerar cenas de tensão e drama.

As filmagens da novela estão sendo realizadas em Goiânia, e as primeiras imagens mostram o clima glamourizado que a produção pretende transmitir. Coração Acelerado busca um equilíbrio entre romance e rivalidade, incorporando elementos de empoderamento feminino e inspirado no universo sertanejo e nas belas paisagens do interior de Goiás.

Além do elenco principal, a novela terá participações especiais de artistas renomados do mundo da música, como Daniel, Michel Teló, Ana Castela, Maiara & Maraisa e Paula Fernandes. Essas participações visam reforçar a conexão da trama com a cultura popular e o gênero musical sertanejo.

A trilha sonora da novela também está em destaque, com Ana Castela contando com a canção “Olha Onde Eu Tô” como tema de abertura. A expectativa é que ela traga uma atmosfera vibrante e envolvente, refletindo a identidade do “feminejo”, que destaca a força e a representação feminina no cenário musical.

Com a promessa de uma narrativa envolvente e personagens marcantes, Coração Acelerado deve atrair muitos olhares quando estrear em janeiro de 2026.