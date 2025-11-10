Notícias

Previsão do tempo para Maringá nesta terça-feira (11/11)

Autor Diogo Sobral
Previsão do tempo para domingo (10) em Curitiba. (Foto: Getty Images)

Nesta terça-feira, dia 11, Maringá terá um clima agradável, com céu limpo e temperaturas bem confortáveis para atividades ao ar livre. A previsão é de um dia ensolarado, com a máxima atingindo 29,7°C e a mínima em torno de 15,6°C. A diferença entre essas temperaturas pode ser considerada alta, conhecida como amplitude térmica. A umidade do ar deve ficar em torno de 52%, o que contribui para uma sensação térmica muito agradável. A visibilidade também será excelente, chegando a 10 km, ideal para quem precisa estar na rua ou fazer viagens.

Os ventos estarão fracos, com uma velocidade máxima de cerca de 23 km/h, não causando incômodos. Além disso, não há previsão de chuvas, permitindo que os moradores aproveitem o dia ao ar livre. É importante lembrar de usar proteção solar, já que o índice UV deve ser moderado, em torno de 3,4.

No que diz respeito aos aspectos astrológicos, o sol irá nascer às 05h37 e se pôr às 18h47, proporcionando um longo período de luz natural. A lua estará na fase minguante, com 63% de sua superfície iluminada, e deve surgir pouco depois da meia-noite. Embora esses fenômenos astronômicos não influenciem diretamente o clima, as noites serão mais escuras, o que é ótimo para quem aprecia a observação do céu.

A previsão para a próxima quarta-feira, dia 12, aponta para mudanças no clima. As temperaturas devem ficar mais amenas, variando entre 19,5°C e 21,4°C. A umidade do ar aumentará para cerca de 80%, o que eleva as chances de chuvas fracas ao longo do dia. A expectativa é de cerca de 2,5 mm de precipitação, com 86% de probabilidade de chuva. Portanto, é aconselhável ficar atento, especialmente para quem tem planos de atividades ao ar livre.

Os ventos poderão ter uma leve diminuição, com velocidade máxima em torno de 18 km/h, e a visibilidade pode cair para 9,5 km devido ao aumento da umidade. Fique atento às mudanças no clima para se preparar adequadamente para os próximos dias.

