Clube de Ponta Grossa é atingido por incêndio e mobiliza bombeiros

Na noite de domingo (9), um incêndio atingiu o Clube Estância, localizado no centro de Ponta Grossa. O incêndio teve início por volta das 23h40, na rua Comendador Miró. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para combater as chamas, que se espalharam rapidamente pela estrutura do imóvel.

Imagens e vídeos circularam nas redes sociais, mostrando a intensidade das chamas e o trabalho dos bombeiros no local. Apesar da gravidade da situação, até o momento não há relatos de vítimas. O clube estava fechado e não estava funcionando na ocasião do incêndio.

As causas do fogo ainda estão sendo investigadas. Novas atualizações sobre o incidente e informações adicionais poderão ser fornecidas nas próximas horas, à medida que a situação se desenrola e as autoridades realizam suas averiguações.