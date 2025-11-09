Fortaleza discute crise climática e violência juvenil em seminário

Na próxima quinta-feira, 13 de outubro, o Teatro do Centro Cultural Bom Jardim em Fortaleza irá sediar o Seminário Garantia de Direitos. O seminário tem como objetivo discutir a importância de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens que vivem em áreas com altos índices de vulnerabilidade social.

Cassiane Nascimento, Assessora Técnica do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, comentou que o evento criará um espaço para diálogos, abordando os desafios enfrentados nas comunidades. “O seminário é um convite para que o setor público escute as demandas da comunidade de maneira mais sensível. É uma estratégia para mobilizar e fomentar a participação popular”, explicou.

Além das questões locais, o seminário também se debruçará sobre os impactos da crise climática nas periferias, que contribuem para o aumento das desigualdades, especialmente entre os jovens. A ação é promovida em parceria com o Comitê Cada Vida Importa e busca coletivamente refletir sobre essas questões. Serão discutidas estratégias intersetoriais para prevenir homicídios de adolescentes e jovens, levando em conta os desafios sociais, raciais e ambientais.

A programação do evento incluirá dois painéis de debate. Os temas abordados serão: “Pela Vida das Juventudes: Direito à Vida e à Moradia Digna” e “Racismo Ambiental: Luta pela ZEIS, desafios e possibilidades para as Juventudes”. Esses debates são centrais para a agenda de direitos humanos e para a construção de cidades mais justas e sustentáveis.

O seminário deve atrair diversas lideranças comunitárias, representantes do poder público, coletivos juvenis, integrantes da coordenação do Fórum de Escolas do Grande Bom Jardim, além de estudantes, pesquisadores e organizações da sociedade civil. Todos comprometidos com a defesa dos direitos da juventude e o enfrentamento das desigualdades urbanas.