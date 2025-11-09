Candidatos consideram primeiro dia de prova mais fácil

Vestibulandos de várias idades em Campo Grande avaliaram o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 como mais leve e atual em comparação ao ano anterior. O exame aconteceu no domingo, 9 de novembro, e teve um total de 57.941 inscritos. A prova começou às 11h e, aproximadamente às 14h30, os primeiros candidatos já estavam saindo.

Um dos pontos destacados pelos participantes foi o tema da redação: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Os alunos consideraram o assunto relevante e de fácil entendimento.

Miriam Souza da Silva, uma cuidadora de 49 anos, participou do Enem novamente e elogiou a prova, afirmando que os temas eram necessários para a sociedade. Ela pretende se inscrever em psicologia e acredita na importância de estar informada sobre as notícias para se sair bem no exame. “O tema da redação foi muito pertinente; achei interessante abordar a terceira idade sob a ótica atual”, comentou.

Roberto Gonçalves Gomes, um motoentregador de 51 anos, está fazendo o Enem pela segunda vez, incentivado pelo filho. Ele concordou que a prova foi mais fácil do que a do ano passado e agora planeja estudar jornalismo ou farmácia. “Estou voltando a buscar meus sonhos de infância”, disse.

Kauã Levi Morosbone, um estudante de 17 anos, fez o Enem pela primeira vez e também achou o exame tranquilo. Ele elogiou a clareza dos textos das questões e considerou o tema da redação atual. Kauã deseja cursar engenharia automotiva.

Flávia Alessandra Caetana Pereira, de 16 anos, está se preparando para o vestibular de Medicina e percebeu uma melhora na prova em relação ao ano passado. Ela conseguiu completar o exame mais rapidamente e considerou que o tema da redação deste ano foi mais básico, mas que lhe permitiu desenvolver seu texto com segurança.

A próxima etapa do Enem está marcada para o domingo, 16 de novembro. Nessa fase, os alunos responderão a questões de Matemática e Ciências da Natureza. As provas ocorrerão em 1.804 municípios do país, exceto em algumas cidades do Pará, onde os exames serão realizados nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP 30 (Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).