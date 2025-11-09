Feridos por tornado em Rio Bonito do Iguaçu chegam a 784

Um tornado atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, resultando em um cenário de destruição e necessidade. Até o momento, mais de mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas, e as equipes de defesa civil e bombeiros trabalham intensamente para avaliar a situação e prestar auxílio.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, há pronto atendimentos disponíveis nas cidades próximas de Laranjeiras, Cantagalo e Saudade do Iguaçu, além de mais de 30 ambulâncias para atender a população afetada. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Paraná estão no local, realizando sobrevoos para fazer um levantamento das necessidades e prestar socorro. Mais de 50 bombeiros e 23 viaturas estão mobilizados na cidade para ajudar as vítimas.

A Copel, a companhia de energia elétrica da região, informou que conseguiu restaurar 49% da energia em Rio Bonito do Iguaçu até a manhã de domingo. Estruturas essenciais, como o Centro de Comando da Defesa Civil, postos de saúde e o Centro do Idoso, tiveram a energia restabelecida no sábado à tarde. Os trabalhos de recuperação da infraestrutura elétrica continuam com a participação de mais de 200 profissionais, incluindo eletricistas e projetistas.

As autoridades continuam a trabalhar para levantar informações detalhadas sobre os danos e as necessidades da população, enquanto a comunidade se mobiliza para a recuperação e o apoio aos afetados pelo calamidade.