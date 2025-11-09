Jangaroo apresenta cardápio especial para festas de fim de ano

O Jangaroo Peixes e Carnes se destaca como um dos restaurantes mais visitados em Curitiba, especialmente por suas renomadas moquecas, que agradam o paladar dos visitantes pela combinação perfeita entre leite de coco e dendê. Além da moqueca, o cardápio é diversificado, oferecendo uma ampla seleção de opções, incluindo carnes, hambúrgueres e pratos executivos. Uma surpresa no menu é a versão vegana da moqueca, que tem recebido muitos elogios.

O restaurante proporciona um ambiente acolhedor e descontraído, valorizado não só pela qualidade da comida, mas também pelo atendimento atencioso. Com a chegada das festas de fim de ano, o Jangaroo abre sua agenda para receber confraternizações e eventos, tanto empresariais quanto particulares.

Para grupos a partir de 20 pessoas, o Jangaroo oferece menus especiais que incluem porções variadas e finger foods, como camarões, saladas, espetinhos e mini burgers. Cada menu pode ser personalizado, tendo em conta o estilo e o orçamento do grupo.

O espaço conta com ambiente climatizado, deck ao ar livre e estacionamento, podendo acomodar até 100 pessoas sentadas. É um local ideal para celebrar o final do ano de forma saborosa e festiva.

Serviço: