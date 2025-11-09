Série, streaming e novela no horário nobre: o que assistir

Letícia Colin está em um momento intenso de sua carreira, dando início às gravações de sua primeira protagonista na novela das nove, intitulada Quem Ama, Cuida. Essa novela, escrita por Walcyr Carrasco, está prevista para ser exibida em 2026. Ao mesmo tempo, a atriz está finalizando dois outros projetos: a terceira temporada da série Os Outros e a nova série Jogada de Risco, que tem a direção do ator Cauã Reymond.

Durante um evento em São Paulo, Letícia falou sobre as mudanças que seus personagens enfrentarão nas novas tramas e expressou sua gratidão por esta fase. A terceira temporada de Os Outros traz de volta sua personagem Raquel, agora em um cenário rural. Segundo Letícia, esse novo contexto traz "questões de território, bichos e terra", e a trama se afasta do condomínio de luxo das temporadas anteriores, prometendo desenvolver novas histórias.

Sobre Jogada de Risco, Letícia descreveu seu papel como uma cafetina que organiza encontros de mulheres com jogadores de futebol. Ela comentou que, para interpretar esse personagem, fez uma pesquisa detalhada para entender melhor a dinâmica envolvida, especialmente considerando as mudanças trazidas pela internet e a exposição online no mundo moderno. Letícia mencionou ter utilizado suas experiências anteriores na atuação, especialmente de sua participação em Segundo Sol, para enriquecer sua interpretação.

Em relação à novela Quem Ama, Cuida, Letícia destacou a emoção de interpretar Adriana, uma mulher forte que cuida de idosos e acaba se envolvendo com um milionário, Rogério Brandão. A história sofrerá uma reviravolta trágica, quando Rogério for assassinado na mesma noite em que decide se casar com Adriana. Injustamente acusada, ela sairá da prisão disposta a se vingar da família Brandão.

Embora ainda esteja se aprofundando na personalidade da personagem, Letícia manifestou entusiasmo em trabalhar novamente com a diretora Amora Mautner e afirmou estar se dedicando para dar o melhor na nova novela, destacando que ainda não havia feito um trabalho nas mãos de Walcyr Carrasco.

Com essa diversidade de projetos, Letícia Colin se prepara para um ano cheio de desafios e novas experiências na televisão brasileira.