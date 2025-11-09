série e streaming dominam a novela no horário nobre

Letícia Colin está vivendo um momento intenso em sua carreira, com vários projetos na televisão. A atriz se prepara para começar as gravações da novela “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco, que deve estrear em 2026. Este será seu primeiro papel de protagonista na faixa das 21 horas. Além disso, Letícia também está finalizando a terceira temporada da série “Os Outros” e atuando na série “Jogada de Risco”, que tem a direção do ator Cauã Reymond.

Em um evento realizado em São Paulo, Letícia falou sobre suas experiências e a preparação para suas personagens. Na nova temporada de “Os Outros”, ela volta a interpretar Raquel, que agora viverá em um ambiente rural, enfrentando questões relacionadas à terra e animais. A atriz comentou que a trama mudou bastante e se afastou do cenário de condomínio de luxo que caracterizava as temporadas anteriores.

Quanto à série “Jogada de Risco”, Letícia desempenha o papel de uma cafetina que recruta mulheres para jogadores de futebol. Para ajudar a desenvolver sua personagem, a atriz fez uma pesquisa detalhada e destacou a importância de compreender as mudanças sociais, especialmente com o avanço das redes sociais e a nova exposição que elas trazem.

Em relação à novela “Quem Ama, Cuida”, Letícia expressou entusiasmo por sua personagem, Adriana, que é uma cuidadora de idosos e se envolve com o milionário Rogério Brandão. O relacionamento deles toma um rumo trágico quando Rogério é assassinado na mesma noite em que decide se casar com Adriana, levando a protagonista a ser injustamente condenada. Após sair da prisão, ela busca vingança contra a família Brandão. Letícia ainda está se familiarizando com os detalhes de sua nova personagem, mas está animada por trabalhar novamente com a diretora Amora Mautner e por encarar esse novo desafio em sua carreira.

Com esse verdadeiro turbilhão de projetos, Letícia Colin mostra seu empenho e dedicação, evidenciando a diversidade de papéis que prometem surpreender o público nos próximos anos.