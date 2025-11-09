Globo chama Viviane Araújo para nova novela de Aguinaldo Silva

Viviane Araújo pode retornar à televisão brasileira ao aceitar um convite da Globo para atuar na novela Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva. Esse reencontro é notável, pois acontece dezoito anos após o término do relacionamento conturbado com seu ex-marido, Belo.

A emissora considera a participação de Viviane fundamental para a nova fase da trama. De acordo com informações dos bastidores, a decisão de convidá-la se baseia na boa recepção que Belo vem recebendo em seu papel atual. A presença da atriz ao lado do cantor seria uma estratégia para aumentar a dramaticidade da história e atrair a atenção do público.

Se Viviane aceitar o convite, será um momento marcante, pois o ex-casal não atuava junto desde antes do término do relacionamento em 2007. A expectativa é que esse reencontro gere forte repercussão nas redes sociais e envolva os telespectadores.

Viviane demonstra uma relação de confiança com Aguinaldo Silva, que foi crucial para sua carreira na TV. O autor a escalou em Império, em 2014, ajudando a marcar sua transição do Carnaval para a atuação. Desde então, eles trabalharam juntos em várias produções, incluindo O Sétimo Guardião e Volta por Cima. Essa boa relação é um fator positivo para a negociação atual, uma vez que Aguinaldo considera a participação dela como uma oportunidade de reconciliação artística.

É importante notar que, no passado, Viviane foi convidada para participar de um documentário sobre Belo no Globoplay, mas optou por não revisitar o passado complicado com ele. Agora, essa possibilidade de atuar na novela representa uma nova abordagem mais voltada para a arte do que para a vida pessoal.

Quanto à introdução da nova personagem na trama, a direção de Três Graças está avaliando o momento ideal para isso. Se Viviane não aceitar o papel, a Globo buscará outra atriz para garantir que a narrativa do personagem de Belo continue conforme planejado.

Desde sua estreia em 20 de outubro, Três Graças tem registrado uma média de 22,1 pontos na Grande São Paulo, um desempenho semelhante ao da novela anterior, Dona de Mim. Apesar de sua estabilidade, essa média está aquém do desejado para o horário nobre da programação televisiva. Em 2025, cada ponto no Ibope representa cerca de 77.488 casas na região metropolitana de São Paulo.